به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش، که در سالن سخنرانی هتل رویال کورت، برپا شد، حدود ۷۰ نفر از مشایخ دینی، استادان، دانشجویان و فعالان مذهبی و سیاسی منطقه شرکت داشتند.

نخستین سخنران مراسم، شیخ ایوب راشد، از دانشجویان دوره دکترای علوم اسلامی در لندن، بود. وی که از مشایخ و مدرسان شیعه و به نام منطقه و به ویژه مومباساست، به طور ادواری برای تعلیم مربیان و مبلغان معارف اسلامی، به مومباسا و مناطق اطراف آن دعوت می‌شود.

شیخ راشد سخنان خود را با قرائت آیه ۲۹ سوره انبیاء آغاز کرد و به استناد آن گفت: ما مسلمانان یک امت‌ هستیم؛ بنابراين می‌توانیم و باید با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنیم و با هم نماز بخوانيم؛ اما به سبب فقر علمی و نیز توطئه دشمنان اسلام، مسلمانان به دشمنان هم مبدل شده‌اند و گاهي به صورت وحشیانه یکدیگر را می‌کشند.

وي با تأكيد بر اينكه نیازمند بازاندیشی و بازنگری عقاید خود درباره اصول و آموزه‌های اسلام راستین هستیم، افزود: ما مدعی توحیدیم؛ اما از اصول و نظام و قواعد آن آگاهی نداریم. ما می‌خواهیم به مراتب بالای ایمان دست يابيم، حال آنکه هنوز در مراتب پایین اسلام دست و پا می‌زنیم.

شیخ راشد، با تأکید دوباره بر آیه ۲۹ سوره انبیاء، سخنان خود را با طرح یک پرسش به پایان برد. وي پرسيد؛ ما مسلمانان چگونه می‌توانیم با هم کار کنیم اگر معنای «لِتَعارَفوا» را به درستی در نیابیم؟

سخنران بعدی عمدم حی‌الدین ـ مشهور به پروفسور تاج ـ استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه‌های کنیا بود. وی در آغاز سخنان خود بر ضرورت شناخت اسلام راستین و تعارف و تفاهم مسلمانان نسبت به یکدیگر تأکید کرد و سپس به بیان مطالب خود درباره رابطه دولت و شهروندان، به مثابه زمینه و عاملی برای افراط‌گرایی پرداخت.

وی گفت: با وجود یک دولت صالح و برپایی نظامی عادلانه، افراط‌گرایی جایی نخواهد داشت. توزیع ناعادلانه منابع، مردم را به مقابله و معارضه با دولت و حاکمیت برای احقاق حقوقشان وا ‌مي‌دارد. راه‌های متعدد و مناسب برای طرح شکایات از جانب مردم وجود دارد بی‌آنکه اسباب آزار یکدیگر شوند و مهم‌ترین آنها داشتن وحدت و هدف مشترک است.

وي ادامه داد: برای برخورداری از حکومتی شایسته، مردم باید با هم و با دولت، گفت‌وگو کنند. شهروندان باید مراقب آنچه وظیفه دولت است که انجام دهد باشند و اگر شهروندان در این زمینه به طور نظام‌مند آموزش ببینند و عمل کنند، دولتی شایسته و مسئول خواهند داشت.

سومین سخنران همایش مرتضي شفیعی‌شکیب، رایزن فرهنگی ایران در کنیا بود كه سخنان خود را تحت عنوان «پیامبر اسلام (ص) رسول رحمت و منادی وحدت» ارايه داد.

وی با شرح مهم‌ترین ویژگی‌های عصر حاضر و خطراتی که اسلام و مسلمانان را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: جهان اسلام؛ بلکه عالم انسانی، اکنون در یکی ازحساس‌ترین و دشوارترین مقاطع و نقاط عطف تاریخ خود به سرمی‌برد. دشمنان اسلام، خاصه صهیونیست‌ها، تمام امکان و توان خود را برای نابودی اسلام به کار بسته‌اند و از هیچ تلاش و توطئه‌ای در این راه دریغ نمی‌ورزند.

شفیعی‌شکیب، افزود: در قرنی که در آن به سر می‌بریم، به ویژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر، شاهد توطئه‌هایی بسیار خطرناک از ناحیه دشمنان اسلام بوده‌ایم که بر ساختن اسلام(های) دروغین در برابر اسلام راستین است. به تعبیری «مذهب علیه مذهب». پیدایش و گسترش جریان‌های تندرو و تکفیری و تروریست چون القاعده و الشباب و بوکوحرام و اخیراً داعش، از آن جمله است و این آخری به راستی خطرناک‌ترین آنهاست.

وي ادامه داد: این گروه‌ها نمادها و شعارهای اسلامی را به کار می‌برند، بی‌آنکه دانشی شایسته از اصول و آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی داشته باشند.

شفیعی‌شکیب افزود: مسلمانان اکنون دچار فتنه‌ای بس بزرگ‌اند. به فرموده پیامبر اکرم (ص) در زمان‌هایي که فتنه‌ها چون پاره‌های شب تار، ما را در برگرفته‌اند، راهی جز رجوع به قرآن برای برون‌شد از این فتنه‌ها نیست. قرآن کریم، رسول مکرم اسلام را «اسوه حسنه» مسلمانان معرفی می‌کند و تبعیت بلاشرط آن حضرت را لازمه لاینفک محبت او می‌داند و چون وظیفه‌ای واجب بر ذمه همه آنان می‌نهد.

رایزن فرهنگی ایران در پایان سخنان خود، ضمن توضیح معنا و معیارها و لوازم و شرایط تحقق وحدت اسلامی، به تبیین وظایف دولت و مردم عادی و نخبگان جامعه در نحوه رویارویی با جریان‌ها و گروه‌های تندرو و تکفیری پرداخت و با تأکید بر این که مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری و گسترش این جریان‌ها، جهل و غفلت مردم از اسلام اصیل است، آموزش و آگاهی‌بخشی و بیدارگری را عمده وظایف مبلغان دینی و مروجان فرهنگی و دیگر روشنگران اجتماعی و سیاسیِ جامعه دانست.

آخرین سخنران برنامه، شیخ بزرگ شیعیان منطقه، شیخ عبدالله ناصر بود که به رغم کهولت سن و کسالت جسم، دعوت نمایندگی فرهنگی ایران را برای حضور در این همایش، پذیرفته بود.

وی گفت: افرادی اندک به برخی موضوعات دلبسته‌اند؛ چرا که چون خود آن را پرورده‌اند گمان می‌برند که تنها حقیقت آن است. آنان افراط‌گرا می‌شوند. مشکلاتی که ما امروزه با آنها درگیریم ناشی از ناآگاهی ما از دینمان است. ما کتاب نمی‌خوانیم، فقط به سخنرانی‌ها گوش می‌دهیم. ما دل به آنها می‌بندیم و بنابراين دچار افراط می‌شویم. این پدیده‌ای نوین است و پیش‌تر چنین نبود.

شیخ ناصر، در پايان سخنان خود در نتیجه‌گیری از سخنان خود گفت: افراط گرایی کنونی ناشی از سه امر است: جهل به اسلام، احساس از دست رفتن خلافت اسلامی و تخریب مدارس اسلامی سنتی و جایگزین کردن مدارس نوین. برای برون‌شد از این اوضاع بحرانی بايد به اين عوامل توجه كرد؛ ضرورت شناخت معارف اسلامی، برقراری ارتباط میان جوانان مسلمان با علمای راستین و بازسازی و ساماندهی نظام صدقات.