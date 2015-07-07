۱۴ کشته و ۱۱ مجروح در حمله الشباب به شمال شرق کنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله افراد مسلح گروه تروریستی الشباب ۱۴ نفر که غالباً کارگران معدن بودند کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.

در حمله افراد مسلح گروه تروریستی الشباب به یک مجتمع مسکونی در روستایی در نزدیکی شهر ماندرا در شمال شرق کنیا ۱۴ نفر کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.

این حمله تروریستی نیمه های شب گذشته و در حالی رخ داد که بسیاری از کشته شدگان در خواب به سر می بردند.

«الکس نکویو» کمیسر شهر ماندرا در تماس تلفنی خود به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: حمله مذکور در روستای «سوکو امبوزی» حدود ساعت ۱ بامداد به وقت محلی و نزدیک مرز کنیا با سومالی رخ داد.

الشباب تهدید کرده است که حضور ارتش کنیا در سومالی را با حمله علیه مناطق مختلف این کشور تلافی خواهد کرد.

