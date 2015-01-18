تولید 43 هزار دستگاه خودروی برقی در سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی خانلو در حاشیه رونمایی از خودروهای برقی در جمع خبرنگاران گفت: خودروهای برقی که به زودی در خیابانهای پایتخت تردد خواهند کرد، نسبت به خودروهای بنزینی از شتاب بالاتری برخوردار هستند و در سربالاییها نیز بهتر از خودروهای بنزینی عمل خواهند کرد، این در حالی است که به لحاظ تعمیرگاههای ارایه دهنده خدمات، تلاش شده تا این تعمیرگاهها تجهیز شده تا مردم به لحاظ تامین قطعات یدکی و سرویسهای دورهای خودروها دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل دیارخودرو افزود: کارخانه تولید خودروهای برقی ظرفیت تولید سالانه 42 هزار و 500 دستگاه خودرو را دارد اما منتظر مشخص شدن مشوقهای دولت برای تولید این خودروها هستیم. هم اکنون 12 دستگاه خودرو تولید آزمایشی شده است که در صورت مشخص شدن این مشوقها، تولید افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: براساس مذاکراتی که با وزارت نفت و نیرو صورت گرفته، مقرر شده است تا وزارت نفت در مقدار سوخت بنزینی این خودروها کمک کرده و وزارت نیرو نیز وعده داده که دستگاههای شارژ این نوع خودروها را تولید کند، البته مذاکرات با وزارت نفت همچنان ادامه دارد.
به گفته خانلو، در فاز اول مذاکرات صورت گرفته با دولت برای به کارگیری خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها است، چراکه به لحاظ پیمایش، تاکسیها بهتر میتوانند مورد پایش قرار گیرند، این در حالی است که بررسیها نشان میدهد هر تاکسی روزانه 200 کیلومتر طی مسیر می کند که مصرف بنزین آنها ده هزار لیتر است، بنابراین باید به کمک وزارت نفت برنامه ریزی کنیم تا این تاکسیها با خودروهای برقی جایگزین شوند.
وی اظهار داشت: تولید آزمایشی خودروهای برقی آغاز شده اما در مراحل بعد، باید سفارش گذاری بر اساس سیاستهای دولت صورت گیرد. اما هر خودروی برقی پس از طی 250 کیلومتر مسافت، باید شارژ شود.
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