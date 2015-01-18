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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۴

راه روستایی ردیف اعتباری در بودجه ندارد

راه روستایی ردیف اعتباری در بودجه ندارد

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه امسال هم ردیف خاصی برای راه‌های روستایی در نظرگرفته نشد، گفت: اعتبارات استانی چندانی هم به راه‌های روستایی تخصیص نمی‌‎یابد.

حسین میرشفیع در گفتگو با مهر با بیان اینکه در بودجه امسال هم ردیف خاصی برای راه های روستایی در نظرگرفته نشده است، گفت: باوجود کمبود اعتبارات در بخش راه های روستایی بازهم در بودجه به این موضوع توجه نشد و ما با مشکل تامین هزینه پروژه ها روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه بهسازی و بازسازی راه های روستایی به دلیل کمبود اعتبارات با کندی مواجه است، بیان کرد: مسئولان معتقدند که اعتبارات باید در قالب بودجه استانی تامین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بودجه های استانی هم برای راه های روستایی اعتبار زیادی در نظرگرفته نمی شود، افزود: در حال حاضر ما با مشکل تامین اعتبار روبرو هستیم و نه از طریق استانی و نه ستادی بودجه ای را در اختیار نداریم.

میرشفیع با تاکید بر ضرورت نگهداری از راه ها و ساخت راه های جدید روستایی، بیان کرد: عدم تخصیص اعتبار به نگهداری از راه ها، کیفیت راه ها را کاهش داده و مشکلاتی را برای رانندگان راه های روستایی بوجود می‌آورد.

کد مطلب 2467337

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