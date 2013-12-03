به گزارش خبرنگار مهر، حسین میر شفیع در نشستی خبری با اشاره به اینکه بودجه امسال فقط برای یک و نیم کیلومتر آسفالت در هر شهر کافی است، گفت: تاکنون یک ریال هم از بودجه امسال به ما اختصاص نیافته است، بنابراین روش ما معطوف به استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه بوده است.

معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در نیمه اول امسال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی 2 هزار کیلومتر راه آسفالته تکمیل شد، گفت: با اجرای این پروژه حجم راه‌های روستایی آسفالته به 100 هزار کیلومتر رسید و ما به وعده خود مبنی بر آسفالت یکهزار کیلومتر راه روستایی در 100 روزه اول دولت عمل کردیم.

میرشفیع با اعلام اینکه تاکنون 1100 کیلومتر راه آسفالته اجرایی شده است، اظهار داشت: هنوز از اعتبارات این معاونت استفاده ای نشده است و ما به اجبار از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها استفاده کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای 300 کیلومتر روکش آسفالت در سال جاری، گفت: روستاهای بالای 20 خانوار باید 153 هزار کیلومتر راه روستایی داشته باشند که برای تحقق این مقدار باید ما 23 هزار کیلومتر دیگر راه بسازیم.

وی با بیان اینکه 29 هزار کیلومتر راه را روکش کرده ایم، گفت: مجموعه اقدامات ما نیاز به 15 هزار میلیارد تومان پول دارد در صورتی که در قانون بودجه 230 میلیارد تومان برای ما پیش بینی شده است.

میرشفیع با یادآوری اینکه هنوز پولی در بودجه سنواتی اعمال نشده است، گفت: انجمن خیرین راه و ترابری در مرحله نهایی تصویب اساسنامه است که به این وسیله می توان ظرفیت را افزایش داد.