امسال ۳۱۲ آزمایشگاه تولید شیشه در کشور کشف شد/ساخت مخدر شیشه آسان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی بعدازظهر یکشنبه در شورای هماهنگی با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه موضوع مواد مخدر به طور جدی باید مورد پیگیری قرار گیرد، اظهار داشت: طبق نظر سنجی های انجام شده ۹۲ درصد مردم مواد مخدر را نخستین آسیب در جامعه دانسته و خواستار پیگیری موضوع از سوی مسئولان شده اند.

وی با بیان اینکه موضوع مواد مخدر دغدغه ای است که همیشه در مردم وجود دارد و ۲۴ سازمان و وزارتخانه در ستاد مبارزه با مواد مخدر عضو اصلی و یا مرتبط هستند و شخص ریاست جمهوری ریاست این ستاد را بر عهده دارد، عنوان کرد: ۱۱ بند سیاست مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و رهبری به روسای قوا مقرر کرد که نگرانی موضوع مواد مخدر همیشه وجود دارد و این نگرانی به قوت خود باقی است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه در نظر سنجی مستند از مردم موضوع نخست بیکاری عنوان نشده بلکه مواد مخدر مطرح شده است، ادامه داد: مواد مخدر موضوعی حساس و مهم است.

جزینی با اشاره به برگزاری جشنواره ایده برتر در همدان، ادامه داد: جشنواره ایده برتر در هفت استان اجرا و پنج هزار و ۵۷۰ ایده واصل شد که این نشان می دهد مردم علاقمند به کمک و یاری رساندن در تصمیم گیری های مسئولان هستند.

وی با بیان اینکه از بین ایده های دریافت شده ۷۰ ایده به عنوان شاخص استخراج شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، ابراز داشت: مواد مخدر به دو نوع سنتی و صنعتی تقسیم می شوند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه سال گذشته در افغانستان هفت هزار تن مواد مخدر سنتی تولید و ۲۲۴ هکتار در ۱۹ استان افغانستان در این راستا زیر کشت رفت، عنوان کرد: امسال افغانستان افزایش تولید مواد مخدر سنتی را افزایش می دهد.

امسال در مجموع ۵۶۰ تن تریاک و مواد مخدر صنعتی با منشا تریاک در کشور کشف شد که آمار بالایی است

علیرضا جزینی با بیان اینکه در افغانستان ۷۰۰ تن هروئین تولید و ۳۰ درصد آن مصرف و یا کشف می شود، اذعان داشت: امسال در مجموع ۵۶۰ تن تریاک و مواد مخدر صنعتی با منشا تریاک در کشور کشف شد که آمار بالایی است.

وی با بیان اینکه به ازای هر باند تهیه و توزیع مواد مخدر ۱۸۱ کیلو گرم مواد مخدر کشف شده است، ادامه داد: کشفیات مواد مخدر همدان ۳۵ درصد افزایش داشته است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه ۳۱۲ آزمایشگاه تولید شیشه طی ۹ ماه گذشته در کشور کشف شده است که در حوزه مواد مخدر صنعتی حساسیت را افزایش می دهد، عنوان کرد: ساخت مواد مخدر شیشه راحت است و در اماکن محدود با صرف شش ساعت وقت می توان شیشه ساخت.

جزینی با بیان اینکه مصرف شیشه وحشتناک است و مصادیقی وجود دارد که به علت مصرف شیشه پدر به دختر خود تجاوز کرده و یا مرد سر زن خود را بریده است، اظهار داشت: کسی که توهم می زند دیگر رفتارش کنترل شده نیست.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد قتل ها به علت مصرف مواد مخدر و به خصوص مصرف مواد مخدر صنعتی است، ابراز داشت: ۶۵ درصد همسر آزاری ها و ۵۵ درصد طلاق ها به علت مصرف مواد مخدر است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه در حوزه دانش آموزان و دانشجویان این خطر باید احساس شود، عنوان کرد: آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری منبعی کارا است.

علیرضا جزینی با بیان اینکه ۶۷ درصد دانشجویان مصرف کننده مواد گفته اند که نخستین مصرف آنها در دوره متوسطه بوده است، ادامه داد: یک درصد دانش آموزان مواد مخدر و چهار دهم درصد دانش آموزان کشور شیشه مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه یک و یک دهم درصد دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر شیشه مصرف می کنند، ابراز داشت: ۲۱ درصد افراد در حوزه صنعت نیز مصرف کننده مواد هستند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه آمار مصرف مواد مخدر در همدان بالا نیست ولی تهدید و خطراتی وجود دارد که اگر با اقدامات پیشگیرانه جلوی آن گرفته نشود افزایش می یابد، عنوان کرد: باید مراکز اقامتی بلند مدت ایجاد کرد تا معتادان در آنجا علاوه بر درمان نگهداری شوند چراکه بسیاری از این افراد بی خانمان هستند و یا اینکه خانواده دیگر آنها را نمی پذیرد.

جزینی با بیان اینکه فرد معتاد اگر بعد از درمان محلی برای زندگی نداشته باشد به نقاط آلوده بر می گردد، اضافه کرد: ۴۵ نقطه آلوده در همدان شناسایی شده که این موضوع خیلی حساس است.

وی با بیان اینکه امروز در بازدید از یکی از نقاط آلوده استان مدیر مدرسه دخترانه می گفت که ۹۰ درصد دختران در معرض خطر هستند، بیان کرد: مدیر مدرسه در ادامه عنوان کرد که امسال در راستای اقدامات پیشگیرانه پولی دریافت کرده است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا اعتبارات را استانی کنیم و نتیجه بگیریم به شرطی که دستگاه ها کمک کنند، ادامه داد: مرکز مشاوره ۰۹۶۲۷ راه اندازی شده و مردم از سراسر کشور با این مرکز مشاوره تماس می گیرند که براساس بررسی ها ۸۴ درصد تماس گیرندگان زن و نگران هستند و ۴۷ درصد بحث ها درخصوص مصرف شیشه است.

در راستای بیان آثار و عواقب مصرف مواد مخدر قرارداد ۸۴ برنامه با صدا و سیما بسته شده است

علیرضا جزینی با بیان اینکه ارتباط با ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۱۲ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: در راستای بیان آثار و عواقب مصرف مواد مخدر قرارداد ۸۴ برنامه با صدا و سیما بسته شده است و بیان مصادیق و آگاه کردن مردم بر عهده مسئولان است.

جزینی با بیان اینکه مقداری از اتفاقات زیر پوست شهر همدان را ورق زدم، ادامه داد: دو هزار معتاد متجاهر در استان همدان وجود دارد.

علیرضا جزینی با بیان اینکه امسال در ۹ ماه دو هزار معتاد در کشور فوت شده اند که ۲۰۰ نفر آنان زن بوده اند، اظهار داشت: مرگ و میر افراد معتاد ۹ و دو هم درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه امسال در استان همدان ۹۰ معتاد فوت کردند که سه نفر آنها زن بوده است، ابراز داشت: آمار مرگ و میر معتادان در استان همدان ۱۶ درصد کاهش داشته درحالی که در یکی از استان های همجوار این آمار ۲۸ درصد رشد داشته است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوربا بیان اینکه آمار مرگ و میر معتادان در زمستان بیشتر اما در تابستان نیز بالا است، عنوان کرد: براساس تصویب شورای اجتماعی کشور ۱۰ درصد اعتبار فرهنگی شهرداری ها بابت پیشگیری هزینه و در این راستا باید امکانات فراهم شود.

جزینی با بیان اینکه برخی از مکان ها نیازمند افزایش مراکز ماده ۱۵ است، عنوان کرد: مرکز ماده ۱۵ با ظرفیت ۱۰۰ نفر در استان همدان وجود دارد اما تمایل داریم که ظرفیت این مرکز را به ۲۰۰ نفر برسانیم.

وی با بیان اینکه موضوع برخورد با عطاری ها نیز مهم است چراکه در کل کشور به مراکز فروش متادون و یا دارو های ترک اعتیاد تبدیل شده اند، بیان کرد: عطاری ها هیچ تخصصی ندارند و گاهی با دارویی که به بیمار می دهند موجب مرگ او می شوند.

علیرضا جزینی با بیان اینکه شهرستان های ملایر و اسدآباد به عنوان آسیب پذیر ترین شهرستان های استان همدان باید در دستور کار کمیته درمان و مقابله قرار گیرد، اظهار داشت: اگر اشراف اطلاعاتی وجود داشته باشد می توان با شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر برخورد کرد.