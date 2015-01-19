رکورد 80 ساله فوتبال دنیا شکست/ 20 بازی بدون تساوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورد پیشین بازی‌های بدون تساوی مربوط می‎شود به جام جهانی 1930 که طی آن 18 بازی بدون نتیجه تساوی به پایان رسیده بود. اما روز گذشته با پیروزی چین مقابل کره شمالی و ازبکستان مقابل عربستان، شمار بازی هایی که با برد و باخت به پایان رسید به عدد 20 رسید.

در شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا رکوردهای دیگری هم به ثبت رسیده است. گل ثانیه 14 علی مخبوط اماراتی مقابل بحرین سریع ترین گل تاریخ رقابتهای جام ملتهای آسیا به حساب می آید.

"یاسوهیتو اندو" در این مسابقات شمار بازی های خود برای تیم ملی ژاپن را به 150 رساند. "جاکا حبشه" هم اولین گل تاریخ فلسطین را در رقابتهای جام ملتها به ثمر رساند.