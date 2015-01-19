  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

ظریف و کری اواخر هفته جاری در سوئیس دیدار می کنند

ظریف و کری اواخر هفته جاری در سوئیس دیدار می کنند

یک رسانه غربی از احتمالا بالای دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی با استناد به سخنان امروز صبح «محمد جواد ظریف» مبنی بر سفر وی به داووس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد، از احتمال بالای دیدار وی با «جان کری» خبر داده است. 

احتمال دیدار ظریف و کری در حالی وجود دارد که در هفته گذشته نیز وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو و پاریس با یکدیگر دیدار کرده بودند. 

این وضعیت در حالی است که اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از مذاکراتی که روز گذشته میان نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 برگزار شد تمجید کرد. 

در همین رابطه رویترز نیز مدعی پیشرفت اندک مذاکرات ایران و 1+5 شده است. 

کد مطلب 2469318
عبدالحمید بیاتی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها