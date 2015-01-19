ظریف و کری اواخر هفته جاری در سوئیس دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی با استناد به سخنان امروز صبح «محمد جواد ظریف» مبنی بر سفر وی به داووس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد، از احتمال بالای دیدار وی با «جان کری» خبر داده است.

احتمال دیدار ظریف و کری در حالی وجود دارد که در هفته گذشته نیز وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو و پاریس با یکدیگر دیدار کرده بودند.

این وضعیت در حالی است که اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از مذاکراتی که روز گذشته میان نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 برگزار شد تمجید کرد.

در همین رابطه رویترز نیز مدعی پیشرفت اندک مذاکرات ایران و 1+5 شده است.