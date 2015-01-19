۱۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران مکانیزه برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز موسی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و کاهش هزینه های تولید در سال جاری (۹۳) از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی مبلغ ۳۶۸ هزار میلیون ریال در بخش کشاورزی استان مازندارن توزیع شد که از این مبلغ ۳۴۱ هزار و ۹۸۵ میلیون ریال به صورت ضریب سهم بری شهرستان و مبلغ ۲۶۰ هزار و ۱۴۴ میلیون ریال به صورت متمرکز بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای کمک های فنی اعتباری قانون بودجه سال ۹۲ (ماشین های خاص و الگویی) مبلغ دو هزار و ۷۹ میلیون ریال به صورت بلاعوض و ۵ هزار و ۸۲۸ میلیون ریال به صورت تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون سال ۹۳ بین ۸ شهرستان مازندران توزیع شد، افزود: تسهیلات سرمایه در گردش دوساله بابت حمایت از شرکت های تولید و تأمین کننده ماشین آلات کشاورزی به مبلغ ۳۱ هزار و ۹۵۲ میلیون ریال بوده که بین ۵ شرکت توزیع شد.

موسی نژاد تسهیلات سرمایه در گردش ۲ ساله بابت شرکت های مجری طرح مکانیزاسیون کشاورزی را به مبلغ ۶ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام داشت که تسهیلات مورد نظر ۱۴درصد بوده که دارای ۷ درصد یارانه است.

وی با اشاره به آغاز شماره گذاری ماشین آلات مستعمل زیر ۱۳ سال به صورت پایلوت در شهرستان ساری با حضور مسئولان کشوری و استانی تصریح کرد: افزایش درجه مکانیزاسیون مرحله برداشت برنج تا ۸۵ درصد موجب افزایش راندمان، کاهش ضایعات و هزینه تولید در این مرحله شده است.