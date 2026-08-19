استقبال پرشور از قهرمان طلای جهانی هوش مصنوعی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶) از ۱۱ تا ۱۶ مردادماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و بیش از ۴۰۰ شرکتکننده از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در آن به رقابت پرداختند.
تیم ملی دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها با کسب چهار مدال شامل یک طلا، دو نقره و یک برنز، عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.
شایان رضازاده، دانشآموز دبیرستان توحید ناحیه دو شیراز، تنها مدال طلای تیم ایران را کسب کرد و سهم مهمی در قهرمانی کشورمان در این رقابتها داشت.
این دانشآموز فارسی پس از بازگشت به کشور، با استقبال جمعی از مسئولان استان، فرهنگیان و دانشآموزان شامگاه سه شنبه از طریق فرودگاه شهید دستغیب وارد شیراز شد.
راهاندازی خانه المپیاد در شیراز
سعید کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس در مراسم استقبال از رضازاده، این موفقیت را به جامعه فرهنگیان، دانشآموزان و خانواده وی تبریک گفت و اظهار کرد: موفقیت در المپیادهای علمی بینالمللی نیازمند برنامهریزی، تلاش و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادهاست.
وی از افتتاح نخستین خانه المپیاد شیراز در هفته دولت خبر داد و افزود: این مرکز با هدف حمایت از دانشآموزان علاقهمند به المپیادهای علمی راهاندازی میشود و امکانات آموزشی و مطالعاتی مورد نیاز آنان را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این خانه از دانشآموزان مدالآور المپیادهای بینالمللی و استادان مجرب کشوری برای آموزش دانشآموزان استفاده میشود و زمینه حضور دانشآموزان مستعد شهرستانهای فارس نیز در اواخر هفته فراهم خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه فارس دانشآموزان مستعد بسیاری دارد، گفت: امیدواریم با راهاندازی خانه المپیاد و حمایت استانداری، شاهد افزایش شمار مدالآوران استان در رقابتهای ملی و بینالمللی باشیم.
کلاری همچنین با اشاره به ویژگیهای اخلاقی شایان رضازاده گفت: موفقیت او تنها به کسب مدال طلا محدود نمیشود و اخلاق و تربیت شایسته این دانشآموز نیز موجب محبوبیت وی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: این افتخار متعلق به همه مردم است و امیدواریم موفقیتهای دانشآموزان فارس در عرصههای بینالمللی تداوم داشته باشد.
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