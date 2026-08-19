خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران در سده اخیر است؛ رخدادی که با سقوط دولت دکتر محمد مصدق، بازگشت اقتدار محمدرضاشاه، و آغاز مرحله‌ای تازه از تمرکز قدرت، سرکوب سیاسی و بازآرایی مناسبات ایران با جهان همراه شد. این واقعه را نمی‌توان تنها به یک جابه‌جایی قدرت فروکاست؛ ۲۸ مرداد حاصل هم‌زمانیِ چند روند بود: بحران ملی شدن صنعت نفت، تشدید منازعات داخلی، مداخله بازیگران خارجی، و فرسایش تدریجی سازوکارهای مشروطه.

از این منظر، کودتا نه صرفاً یک حادثه سیاسی، بلکه گره‌گاهِ مجموعه‌ای از تناقض‌ها بود که در سال‌های آغاز دهه ۱۳۳۰ به اوج رسید. ایران در آن دوره هم با مطالبه استقلال اقتصادی و سیاسی روبه‌رو بود، هم با فشارهای خارجی، و هم با اختلافات عمیق در درون ساخت قدرت و نیروهای سیاسی. همین هم‌زمانیِ بحران‌ها، ۲۸ مرداد را به رویدادی ماندگار و بحث‌برانگیز در حافظه تاریخی ایرانیان تبدیل کرده است.

بحران نفت و شکاف‌های سیاسی؛ زمینه‌های شکل‌گیری کودتا

مهم‌ترین زمینه کودتای ۲۸ مرداد، بحران ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود. دولت مصدق با تکیه بر خواست عمومی برای حاکمیت ملی، نفت را از سلطه شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کرد و منافع دیرینه بریتانیا را به چالش کشید. این تصمیم، از یک‌سو جایگاه دولت ملی را در افکار عمومی تقویت کرد و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی سنگینی را بر کشور تحمیل نمود. تحریم نفتی، محدود شدن درآمدهای دولت، و تشدید بحران مالی، فضای اداره کشور را دشوارتر ساخت.

در کنار این بحران، شکاف‌های سیاسی داخلی نیز روزبه‌روز عمیق‌تر شد. رابطه دولت با دربار پرتنش بود، مجلس و نیروهای سیاسی یکدست عمل نمی‌کردند، و بخشی از متحدان نخستین مصدق نیز از او فاصله گرفتند. اختلاف بر سر حدود اختیارات نخست‌وزیر، چگونگی اداره بحران، و نسبت دولت با نهادهای رسمی، موجب شد جبهه حامیان مصدق انسجام اولیه خود را از دست بدهد. از همین رو، مخالفان توانستند فضای سیاسی را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق دهند.

در سطح بین‌المللی نیز، فضای جنگ سرد نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. آمریکا و بریتانیا دولت مصدق را نه فقط یک دولت ملی‌گرا، بلکه عاملی بالقوه برای بی‌ثباتی در منطقه می‌دیدند. نگرانی واشنگتن از نفوذ حزب توده و گسترش اثرگذاری شوروی، در تصمیم‌گیری‌های آن کشور مؤثر بود. در چنین شرایطی، اختلاف ایران با لندن بر سر نفت، به صحنه‌ای از رقابت بزرگ‌تر قدرت‌های غربی و منافع راهبردی آنان تبدیل شد.

از طرح براندازی تا ۲۸ مرداد؛ روند اجرای کودتا

روایت غالب در تاریخ‌نگاری معاصر بر این است که براندازی دولت مصدق با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا طراحی شد. این طرح که در اسناد تاریخی با نام‌هایی مانند «آژاکس» شناخته می‌شود، با هدف تضعیف، بی‌ثبات‌سازی و در نهایت سرنگونی دولت ملی برنامه‌ریزی شد. در این روند، عملیات تبلیغاتی، بسیج نیروهای خیابانی، جلب پشتیبانی بخشی از نظامیان، و استفاده از شبکه‌های داخلی و خارجی در کنار هم قرار گرفتند.

نخستین تلاش جدی برای اجرای کودتا در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با شکست روبه‌رو شد. در آن مرحله، فرمان‌ها به‌درستی اجرا نشد و بخشی از نیروهای نظامی از همراهی سر باز زدند. این ناکامی اما به معنای پایان طرح نبود؛ بلکه به بازآرایی سریع شبکه‌های دخیل در کودتا انجامید. در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد، تبلیغات علیه دولت شدت گرفت و زمینه برای حرکت نهایی فراهم شد.

صبح ۲۸ مرداد، خیابان‌های تهران به صحنه تحرکات سازمان‌یافته تبدیل شد. گروه‌هایی از جنوب شهر به سمت مرکز حرکت کردند و با شعارهای طرفدار شاه، فضای شهر را دگرگون ساختند. هم‌زمان، بخشی از نیروهای نظامی وارد عمل شدند و درگیری‌های خیابانی و نظامی شدت گرفت. در نهایت، ساختمان‌ها و مراکز اصلی قدرت در کنترل مخالفان دولت قرار گرفت و دولت مصدق سقوط کرد. محمدرضاشاه که پیش‌تر کشور را ترک کرده بود، بار دیگر در مرکز معادله قدرت قرار گرفت.

نقش آمریکا، بریتانیا و نیروهای داخلی

نقش بریتانیا در ماجرای کودتا، از نگاه بسیاری از پژوهشگران، نقشی محوری بود. لندن ملی شدن نفت را ضربه‌ای مستقیم به منافع خود می‌دانست و می‌کوشید کنترل از دست‌رفته را بازگرداند. در همین حال، ایالات متحده نیز که در آغاز نسبت به بحران نفت موضعی محتاط‌تر داشت، به تدریج با ارزیابی‌های امنیتی، به سمت حمایت از سرنگونی دولت مصدق رفت. کمک مالی، اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در کنار ابتکار عمل بریتانیا، زمینه اجرای کودتا را فراهم کرد.

با این حال، کودتا تنها با اتکای به بازیگران خارجی موفق نشد. دربار پهلوی، بخشی از سیاستمداران مخالف مصدق، برخی فرماندهان نظامی، و شبکه‌هایی از نیروهای خیابانی نیز در این روند نقش داشتند. سرلشکر فضل‌الله زاهدی به‌عنوان چهره‌ای محوری در صف مخالفان مصدق شناخته می‌شود و شماری از نزدیکان دربار نیز در هماهنگی‌های پشت‌پرده سهم داشتند. برخی گروه‌های محلی و اوباش شهری مانند شعبان جعفری (بی‌مخ) نیز، با سازماندهی و حمایت مالی، به نیروی فشار خیابانی تبدیل شدند.

از این رو، کودتای ۲۸ مرداد را باید حاصل هم‌افزایی نیروهای خارجی و داخلی دانست؛ ائتلافی موقت که در کوتاه‌مدت توانست دولت ملی را سرنگون کند، اما در بلندمدت هزینه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی کشور برجای گذاشت.

پیامدهای سیاسی؛ از سقوط دولت ملی تا گسترش استبداد

مهم‌ترین پیامد فوری کودتا، سقوط دولت دکتر مصدق بود. با این سقوط، روندی آغاز شد که به تمرکز بیشتر قدرت در دست شاه انجامید. فضای سیاسی به سرعت بسته‌تر شد، احزاب و گروه‌های مخالف تحت فشار قرار گرفتند، و دستگاه امنیتی نقش پررنگ‌تری در اداره کشور یافت. این تحول، مسیر توسعه سیاسی ایران را از یک تجربه دشوار اما امیدبخشِ مشروطه‌خواهانه، به سوی نظمی اقتدارگرا و امنیتی سوق داد.

در بلندمدت، ۲۸ مرداد به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای سیاسی و قانونی انجامید. بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی این واقعه را نشانه‌ای از ناتوانی نظام مشروطه در دفاع از استقلال و اراده ملی دانستند. همچنین، این رویداد بر نگاه ایرانیان به آمریکا و بریتانیا اثری عمیق و ماندگار گذاشت. در حافظه جمعی، کودتا به نماد مداخله خارجی در سرنوشت یک ملت تبدیل شد.

از سوی دیگر، کودتا در تاریخ سیاسی بعدی ایران نیز بازتابی طولانی داشت. تحلیلگران بسیاری آن را یکی از زمینه‌های مهم رادیکال شدن سیاست در دهه‌های بعد می‌دانند؛ زیرا شکست تجربه دولت ملی، بخشی از نیروهای سیاسی را به این جمع‌بندی رساند که اصلاحات تدریجی و مسیرهای پارلمانی، بدون پشتوانه نهادی و استقلال واقعی، آسیب‌پذیرند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

در حوزه اقتصادی، کودتا راه را برای بازترتیب روابط نفتی ایران با غرب گشود. اگرچه صنعت نفت دوباره به مدار تولید بازگشت، اما استقلالی که با ملی شدن نفت هدف قرار گرفته بود، به شکل کامل تحقق نیافت. ساختار جدید نفتی بیش از پیش در چارچوب مناسبات بین‌المللی و منافع قدرت‌های بزرگ تعریف شد و همین امر بر امکان تصمیم‌گیری مستقل دولت ایران اثر گذاشت.

در سطح اجتماعی نیز، فضای خوف و مراقبت گسترش یافت. محدودیت مطبوعات، کنترل سیاسی، و کاهش امکان فعالیت آزادانه برای نیروهای منتقد، بر فرهنگ سیاسی نسل‌های بعد اثر گذاشت. بسیاری از روشنفکران، دانشجویان و فعالان سیاسی، کودتا را تجربه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری نگاه بدبینانه به قدرت و مداخله خارجی دانستند. از این منظر، ۲۸ مرداد فقط یک رخداد دولتی نبود؛ بلکه حادثه‌ای بود که در بافت روانی و اجتماعی جامعه ایران نیز ردّی عمیق بر جا گذاشت.

کتابهایی درباره کودتای 28 مرداد 1332

پژوهشگران بسیاری این رویداد را واکاوی کرده‌اند و آنچه در این میان به چشم می‌خورد؛ دیدگاه‌های گوناگون کسانی است که به این رویداد پرداخته‌اند. در این میان گروهی از پژوهشگران حضور دارند که همواره کوشیده‌اند از دریچه علمی و چارچوب‌های تاریخی به این رویداد و پیامدهای آن بپردازند.کتابهایی که در ادامه آمده اند بخشی از کتابهایی است که می‌تواند این واقعه را برای نسلهای بعد توضیح دهد:

«کودتاهای ایران» / نویسنده: سهراب یزدانی / ناشر: نشر ماهی

«کودتا» (ترجمه محمدابراهیم فتاحی) / نویسنده: یرواند آبراهامیان / ناشر: نشر نی

«کودتا، مرداد ۱۳۳۲، سازمان سیا و ریشه‌های روابط کنونی ایران و آمریکا» (ترجمه عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی) / نویسنده: یرواند آبراهامیان / ناشر: نشر البرز

«کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» / نویسنده: مارک گازیوروسکی (ترجمه غلامرضا نجاتی) / ناشر: نشر شرکت سهامی انتشار

«چند و چون فروریزی دولت دکتر مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران» / نویسنده: ماشاءالله ورقا / ناشر: نشر اشاره

«اسرار کودتای ۲۸ مرداد: شرح عملیات چکمه (آجکس)» / نویسنده: سی. ام. وودهاوس (ترجمه نظام‌الدین دربندی) / ناشر: نشر رهنما

«کالبدشکافی توطئه» / نویسنده: ابراهیم یزدی / ناشر: نشر قلم

«خواب آشفته نفت» (جلد چهارم: از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی) / نویسنده: محمدعلی موحد / ناشر: نشر کارنامه

«اسناد سازمان سیا درباره کودتای ۲۸ مرداد و براندازی دکتر مصدق» / نویسنده: غلامرضا وطن‌دوست / ناشر: نشر رسا

«کودتا» (خاطرات کرومیت روزولت) / نویسنده: کرومیت روزولت (ترجمه محسن عسکری‌جهقی) / ناشر: نشر ثالث

در مجموع کودتای ۲۸ مرداد را باید در تقاطع چند عامل فهمید: بحران نفت، رقابت‌های جنگ سرد، شکاف‌های سیاسی داخلی، ضعف نهادهای میانجی، و مداخله مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های خارجی. این رخداد، تنها پایان یک دولت نبود؛ آغاز فصلی تازه در تاریخ ایران بود که با تمرکز قدرت، محدود شدن فضای سیاسی، و تعمیق بی‌اعتمادی ملی همراه شد.

از همین رو، ۲۸ مرداد هنوز هم یکی از کلیدی‌ترین نقاط رجوع در پژوهش تاریخ معاصر ایران است؛ نه فقط برای شناخت گذشته، بلکه برای فهم نسبت میان استقلال ملی، دموکراسی، و امنیت سیاسی در تجربه ایرانی.