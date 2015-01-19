لايحه بودجه سال ۹۴ به شورای شهر اهواز رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در هفتاد و یكمین جلسه شورای شهر اهواز، لایحه بودجه سال ۹۴ توسط شهردار اهواز ارائه شد. بودجه سال ۹۴ كلانشهر اهواز بالغ بر یك هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان پیش بینی شده كه این اعتبار بر اساس نیاز های موجود توسط كارشناسان مختلف در كارگروه های تخصصی شهرداری تدوین شده است.

شهردار اهواز با حضور در این جسه شورای شهر اهواز در خصوص بودجه ارائه شده اظهار كرد: بر اساس این لایحه، بودجه عمرانی شهرداری ۸۹۹ میلیارد تومان پیش بینی شده كه نسبت به بودجه سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و ۷۳ درصد كل بودجه ۹۴ را شامل می شود.

سید خلف موسوی با اشاره به اختصاص ۳۴۰ میلیارد تومان به منظور هزینه های جاری شهرداری در بودجه سال آینده گفت: بر اساس این لایحه، هزار و ۶۷۴ پروژه در مقیاس های مختلف محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای تعریف شده و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام سال جاری نیز بر اساس معیار های محله محوری با رعایت توازن و با كمك بخش خصوصی در ستور كار شهرداری قرار می گیرد.

اجرای چند تقاطع غیرهمسطح

وی افزود: بر اساس بودجه سال آینده، اجرای تقاطع های غیر همسطح میدان شهید بندر، شریعتی، جواد الائمه، توحید و چمران و همچنین تكمیل پل روگذر ولایت از جمله پروژه های شهرداری اهواز خواهد بود.

شهردار اهواز با اشاره به خرید ۷۰ دستگاه اتوبوس شهری و بازسازی ۱۷۰ دستگاه اتوبوس، احداث و یا تكمیل ۴۰ پارك و ۱۸ سرای محله در سطح شهر و اجرای طرح نهضت آسفالت در اهواز اظهار كرد: خوشبختانه تاكنون ۸۰ درصد بودجه سال جاری محقق شده و با فعالیت های شهرداری اهواز در سه ماه آخر سال، همه بودجه محقق خواهد شد.

موسوی گفت: شهرداری اهواز در سال آینده پروژه های بزرگی در راستای زیبا سازی شهر در حوزه حمل و نقل و ترافیك، ایجاد فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و رفاهی در محلات مختلف شهر را در دستور كار خود دارد.

وی با بیان اینكه احداث تقاطع غیر همسطح خیابان پهلوان نیز در بودجه سال آینده شهرداری لحاظ شده است، عنوان كرد: طرح ارائه شده به منظور احداث این تقاطع غیر همسط نیازمند بررسی و مطالعات بیشتری است.

لزوم چابك سازی سازمان های وابسته شهرداری

مریم ابریشم كار عضو شورای شهر اهواز در این جلسه خواستار ارائه آمار هایی در خصوص میزان عملیاتی شدن پروژه های عمرانی سال جاری شد كه شهردار اهواز در پاسخ به این عضو شورا گفت: در سال جاری هزار و ۲۲۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۴۶ میلیارد تومان اعتبار انجام گرفت.

رئیس شورای شهر اهواز نیز در این جلسه عنوان كرد: امیدوار هستیم تا زمینه تحقق بودجه سال آینده شهرداری اهواز فراهم شود. در این راستا نیازمند جلب اعتماد شهروندان اهوازی هستیم.

حجت الاسلام قربانعلی سعادت نیا افزود: در صورتی كه رضاتمندی و توانمند سازی كاركنان شهرداری صورت نگیرد بودجه سال ۹۴ محقق نخواهد شد. ما در این زمینه نیازمند چابك سازی سازمان های وابسته شهرداری و برون سپاری هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از توان بخش خصوصی در شهرداری اهواز گفت: حذف بروكراسی اداری یكی از نكاتی است كه باید به آن توجه ویژه كرد.

فوت كارگر شهرداری در اثر سو مدیریت بود

آذر زمان پور عضو دیگر شورای شهر اهواز نیز در این جلسه عنوان كرد: شهردار اهواز موظف است هر شش ماه گزارش از نحوه هزینه شدن و مطالبات شهرداری را به شورای شهر ارائه دهد كه تاكنون این اتفاق صورت نگرفته است.

وی با اشاره به سانحه درگذشت یكی از كاركنان شهرداری در حین انجام وظیفه در شب گذشته اظهار كرد: این اتفاق در اثر سو مدیریت شهردار آن منطقه رخ داده است و ما منتظر پاسخگویی و رسیدگی به این مسئله هستیم.

علی ناصری عضو شورای شهر اهواز نیز در این جلسه عنوان كرد: ارائه بودجه سال ۹۴ از سوی شهردار اهواز بسیار ناگهانی بوده و در دستور كار ارائه شده توسط اعضای هیئت رئیسه به این مسئله اشاره نشده و به گمان من طرح این موضوع در این جلسه به دلیل كم اهمیت جلوه دادن حادثه شب گذشته و جان سپردن یكی از كاركنان شهرداری است.

سهم خواهی اعضای شواری شهر از شهرداری

وی افزود: این حادثه دردناك در منطقه شش اهواز اتفاق افتاده است. این منطقه به دلیل وضعیت خاص كه دارد امكان اجرا طرح تفضیلی در آن غیر ممكن است.من این مسئله را بارها به شهردار منطقه بازگو كرده ام.

ناصری با بیان اینكه شهردار منطقه شش باید پاسخگوی خون كارمند شهرداری باشد، گفت: سهم خواهی اعضای شورای شهر باعث شده تا شهردار اهواز یك جوان بی استعداد و بدون تجربه را به عنوان شهردار منطقه شش انتخاب كند.

عضو شورای شهر تصریح كرد: برای تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز باید حكم قضایی وجود داشته باشد و پس از دریافت حكم نیز چه نیازی است كه تخریب در ساعات اولیه صبح صورت بگیرد.

اعضای شورای شهر دست از سهم خواهی بردارند

وی افزود: اعضای شورای شهر دست از سهم خواهی بردارند.

سید خلف موسوی در پاسخ به علی ناصری و آذر زمان پور گفت: شهرداری اهواز در رابطه با كارگری كه در منطقه شش كشته شد بیانیه ای صادر كرد. اجرائیات شهرداری در دوران شهردار سابق به صورت پیمانكاری و به شركتی با عنوان حافظان صادق واگذار شد. كه ریاست آن با سردار ورناصری است كه از قضا قرابتی با آذر زمان پور دارد.

شهر دار اهواز گفت: پرونده این مسئله در مراجع قضایی در حال بررسی است و بهتر است اعضای شورای شهر تا مشخص نشدن مقصر در این خصوص حكم صادر نكنند. به طور حتم پس از مشخص كردن مقصر این فرد در هر جایگاه و مقامی كه باشد بازخواست خواهد شد.

در این جلسه از شورای شهر لوایح، تمدید مجوز تا زمان ساخت و تحویل واحد های تجاری پاركینگ طبقاتی طالقانی، خرید ساختمانی در شهر تهران جهت مهمان سرای شهرداری، تامین بخشی از هزینه طرح سرشماری كشاورزی و امنیتی و همچنین طرح تشكیل كمیته بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.