۱۰ پروژه گردشگری استان گلستان دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

حمید عمرانی رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کلنگ شش پروژه گردشگری و میراث فرهنگی در این ایام به زمین خواهد خورد که اعتباری معادل پنج میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برای آن پیش بینی شده است.

وی پروژه های قابل افتتاح دراین ایام را خانه صنایع دستی، فاز اول هتل الماس آزادشهر، فاز اول هتل آسمان گالیکش، اعلام کرد و گفت: فاز دوم هتل عجم آزادشهر در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افتتاح شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری دیدارسیرگیتی گلستان، دفترخدمات مسافرتی وگردشگری سوگله گشت گلستان از دیگر برنامه های دهه فجر دانست و تصریح کرد: شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری ایل آبادان سیاحت گشت بندر ترکمن، شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری جیران سیر گلستان در گمیشان، شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری آرامیس گشت گلستان در گنبد و پانسیون طاهری در گرگان را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری است.

این مسئول گلستانی به کلنگ زنی ۶ پروژه گردشگری ومیراث فرهنگی اشاره کرد و گفت:بازسازی تفرجگاه پارک ملی گلستان، آماده سازی زیرساخت های گردشگری بندرگز(باغو)، آماده سازی مجموعه گردشگری زیتون تپه از جمله پروژه هایی هستند که کلنگ آنها به زمین خواهد خورد.

وی آماده سازی مجموعه گردشگری نگین شهر، احداث پل سوم زیارت، اجرای فاز دوم محوطه سازی و سکو آلاچیق توسکستان از دیگر پروژه های گردشگری که در دهه فجر کلنگ زنی می شود، اعلام کرد.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی گلستان در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم با بهره برداری مناسب از جاذبه های طبیعی و تاریخی این استان و ظرفیت های گردشگری ومیراث فرهنگی موجود درنگارستان ایران، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاددر این منطقه باشیم.