به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر یکشنبه در جلسه تامین زیرساخت‌های مدارس با تأکید بر آماده‌سازی زیرساخت‌های ضروری، خواستار تأمین برق مدارس در حال ساخت پیش از افتتاح شد و از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت و دهه فجر خبر داد.

یونسی‌رستمی با اشاره به تعداد بالای پروژه‌های مدارس در حال احداث در نقاط مختلف استان گفت: بسیاری از این پروژه‌ها با پیشرفت مناسب در حال اجرا هستند و بخشی از آن‌ها در هفته دولت و بخش دیگری در دهه مبارک فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

استاندار مازندران تأکید کرد: برای بهره‌برداری موفق این فضاهای آموزشی لازم است زیرساخت‌های برق و خدماتی به‌موقع تکمیل شود. در همین راستا، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اداره‌کل آموزش و پرورش موظف شدند فهرست دقیق پروژه‌های آماده بهره‌برداری و نیازمند برق را ارائه دهند.

وی افزود: شرکت‌های توزیع نیروی برق مناطق مرکز و غرب استان نیز موظف به انجام مطالعات فنی درباره میزان برق مورد نیاز، نحوه دسترسی و ایجاد اتصالات لازم هستند تا پس از هماهنگی‌های اولیه، اعتبار لازم از سوی استانداری تأمین شود.

یونسی‌رستمی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌ها در روند بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات، برق مدارس در حال ساخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم خواهد شد تا طبق برنامه، فاز نخست در هفته دولت و فاز دوم در دهه فجر به بهره‌برداری برسد و دانش‌آموزان استان بتوانند از این فضاها استفاده کنند.