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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۶

حضور ستاره‌های سینما در جشنواره «ساندنس»

حضور ستاره‌های سینما در جشنواره «ساندنس»

جشنواره فیلم «ساندنس»، جشنواره مستقل کشف فیلم‌های جدید به ریاست رابرت ردفورد دور جدید کار خود را از جمعه شروع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک دیلی نیوز، سی و یکمین جشنواره ساندنس با قصه‌هایی از نیویورک و با نمایش فیلم «برنز» درباره ستاره غمگین پیشین المپیک، کار خود را در یوتا آغاز کرد. در حالی که این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد، مردم از برخی صحنه‌های طنزآمیز آن به شدت استقبال کردند.

فیلم دیگر این روز فیلم «ده هزار مقدس» از زندگی در شرق آمریکا در دهه 1980 بود که با بازی اتان هاوک که امسال نامزد دریافت اسکار برای بازی در «بچگی» است، به نمایش درآمد. او در نقش پدری بازی می کند که با پسر نوجوانش مشکل دارد.

فیلم «راهپیمایی در جنگل» نیز برای اولین بار در همین روز به نمایش درآمد. در این فیلم رابرت ردفورد در کنار نیک نولت از دوستان قدیمی‌اش پس از 40 سال بازی کرده است. این سومین باری است که ردفورد فیلمی از خودش را در فستیوال خودش به نمایش می‌گذارد.

این فیلم که با اقتباس از رمان پرفروش بیل برایستون با همین عنوان ساخته ‌شده و فیلمنامه آن را مایکل آرنت نویسنده «میس سانشاین کوچولو» نوشته است. این فیلم یک فیلم جاده‌ای درباره سفر یک نویسنده پا به سن گذاشته است که تصمیم می‌گیرد مسیری دو هزار مایلی را در رشته کوه‌های آپالاچی با همراهی یک دوست قدیمی طی کند.

جشنواره ساندنس

«داستان واقعی» فیلمی با بازی جیمز فرانکو و جوانا هیل درباره گزارشگری که تلاش می‌کند تا زندگی یک قاتل را از طریق مصاحبه با وی کشف کند فیلم دیگر روز اول جشنواره ساندنس بود. این فیلم را برد پیت تهیه کرده و همراه جیمز فرانکو و کارگردان فیلم روپرت گولد در جشنواره حضور داشتند.

فیلم پایانی روز اول این جشنواره فیلم «پایان تور» بر مبنای زندگی واقعی دیوید فاستر والاس نویسنده و رمان نویس مشهوری است که چند سال پیش به زندگی‌اش خاتمه داد. نقش والاس را جیسون سیگل بازی کرده است. این فیلم را جیمز پانسولت ساخته و نگاهی هوشمندانه به زندگی تنهای این نویسنده دارد. 

کد مطلب 2473152

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