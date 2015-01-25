برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،مردم یونان امروز در حالی برای انتخاب نمایندگان پارلمانی پای صندوق های رای می روند که بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب چپ‌گرای این کشور در این انتخابات زودهنگام پیروز خواهد شد.

انتخابات پارلمانی یونان در شرایطی برگزار می‌شود که با وجود کمک‌های مالی اروپا و تروئیکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) به یونان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور همچنان بحرانی است.

براساس نظرسنجی‌ها حزب "دموکراسی نوین" با نامزدی آنتونیس ساماراس، نخست وزیر کنونی یونان، ۳۰ درصد آرا را کسب خواهد کرد. بیش از ۹ میلیون یونانی، حائز شرایط رای‌ دادن هستند.