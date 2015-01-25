دانشگاهیان ما عقب گرد دارند/ نظام مقاله محور در دانشگاهها تغییر یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در اجلاس سراسری شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه‌ها در ساری، اظهار کرد: با توجه به اینکه از سال ۷۳ از خروج دانشجویان به خارج جلوگیری کردیم دوباره تایید دکترای خودمان را به داشتن مقالات آی. اس. آی منوط کردیم که این به صلاح جامعه علمی نیست.

وی با بیان اینکه باید ایده ها تبدیل به پدیده شود و قابل دسترس و لمس باشد، عنوان کرد: دانشگاه باید تولید کالایی داشت باشد که به نام محصول دانشگاه، جایگزین کالاهایی شود که دشمنان به کشورمان وارد می کنند.

این مسئول تائید رسالت دکتری توسط غربی‌ها را نوعی بیراهه رفتن دانشگاه‌ها دانست و اظهارکرد: این به معنای برگشت به عقب و عدم توجه و انحراف از ظرفیت‌های داخلی کشور است.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه با ارائه مقاله مخالف نیستم، افزود: نباید مقاله دادن اصل هدف شود چرا که صنعت هسته ای کشورمان را آنهایی که مقاله دادند متحول نکردند بلکه توجه به نیروهای انقلابی و جوان و با انگیزه که تحصیلات دانشگاهی داشتند در صنعت هسته ای شکوفایی ایجاد کردند.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: توانمندی کشور در حوزه دانشگاهی، همان چیزی است که دشمنان با آن مخالف هستند و ما باید به دنبال بارور کردن ظرفیت‌های داخلی باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه باید دانشجویان را شجاع و مومن تربیت کنند، اظهار کرد: باید نظام مقاله محور در دانشگاه تغییر کند و کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها راه اندازی و از فضاهای دانشگاه ۲۴ ساعته بهره گیری شود.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه باید به الگوی سپاه پاسداران توجه کنیم، اظهار کرد: در چهارچوب نظام می‌توانیم در بخش سلامت کشور از اساتید درست بهره بگیریم و کارشناس و استاد بیمار تحویل جامعه ندهیم.

وی در پایان علت بسیاری از عقب ماندگی در صنعت کشور را بها ندادن به پروژه های محوری عنوان کرد و با اشاره به اینکه حضرت امام(ره) دانشگاه را مبدا تحولات دانست، گفت: دانشگاه کانون تربیت مدیران آتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه ما در کمیت تربیت نیروی انسانی موفق بودیم، افزود: با همه مخالفت هایی که با دانشگاه آزاد اسلامی شد ولی این دانشگاه توانست در همه شهرهای مختلف امکان تحصیل را برای همه فراهم کند.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای انسانی در کشور تصریح کرد: ما در دبیرستان‌ها شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم و در دانشگاه نیز این اسیب ها با شکل دیگر خودنمایی می کند.

وی افزود: این سنت دانشگاهی که استاد باید در دانشگاه باشد و محدوده‌ای را درس بدهد و به امور پژوهشی صرف مشغول شود سنتی است که باید اصلاح شود.

عباسي با اشاره به اینکه رهبر انقلاب هر ساله پیام های را در نوروز صادر کردند، اظهار داشت: این پیام ها برای توسعه در کشور مطرح می شود و بايد این پیام ها در سطح کشور توسط اساتید دانشگاه پیگیری شود.