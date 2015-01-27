به گزارش خبرنگار مهر، محی‌الدین صانعی مدیر پروژه پردیس سینمایی «چارسو» صبح روز سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه در بازدید اهالی رسانه از این مجتمع سینمایی با تاکید بر این مطلب که 17 جایگاه ویژه شهروندان ویلچیرنشین در سالن اصلی در نظر گرفته است گفت: یکی از مشکلات موجود در پردیس‌های سینمایی در نظر نگرفتن شهروندانی است که با ویلچیر تردد می‌کنند و متاسفانه این دسته از شهروندان هیچگاه در سبد استفاده از محصولات فرهنگی جا نداشته‌اند.

وی ادامه داد: از همین رو در طراحی اولیه پردیس سینمایی «چارسو» ایجاد ظرفیت برای حضور شهروندان ویلچرنشین را در نظر گرفته‌ایم و بسیار خوشحالیم که این پردیس سینمایی همزمان با افتتاح سی و سومین جشنواره فیلم فجر راه‌اندازی می‌شود.

تنها 8 ساعت از پیش‌فروش بلیت های جشنواره به پردیس «چارسو» رسید

صانعی در ادامه در پاسخ به وضعیت پیش‌فروش این مجتمع سینمایی در جشنواره فیلم فجر گفت: متاسفانه سایت فروش با محدودیت زمانی برای فروش باز شد به این ترتیب که از 72 ساعت مدت زمان دسترسی شهروندان به خرید اینترنتی بلیت‌های جشنواره، تنها 8 ساعت به ما اختصاص پیدا کرد و عملا در پیش‌فروش فرصت جذب مخاطب نداشتیم و ای‌کاش پیش‌فروش ما نیز بر اساس سایر سالن‌های سینما یعنی همان 72 ساعت بود.

مرکز شهر دیگر یک معضل نیست

مدیر پروژه پردیس سینمایی چارسو در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاسیس این مجتمع در مرکز شهر گفت: شعار اصلی سرمایه‌گذاران مجتمع سینمایی چارسو این است که «مرکز شهر دیگر یک معضل نیست». بر اساس همین شعار و در نظر گرفتن بافت بازاری منطقه بسیار مصمم شدیم تا این سرمایه‌گذاری در این نقطه از تهران صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که سهم حضور خانواده‌ها در مرکز شهر با تاسیس این مجتمع سینمایی تا چه اندازه است، گفت: متاسفانه کسب و کار در این منطقه تبدیل به یک ناهنجاری شده و برعکس گذشته که خیابان جمهوری و چهارراه استانبول محل تردد خانواده بود امروزه شاهد هستیم که این حضور رنگ باخته است. بنابراین یکی از برنامه‌های ما در طراحی دکور سالن‌های سینما، مجتمع‌های تجاری و سایر امکانات بر مبنای تامین رفاه خانواده صورت گرفته است، به عنوان مثال سیگار کشیدن در این مکان اکیدا ممنوع است. در واقع تمام تلاش این است تا خانواده ایرانی با امنیت کامل در این مجتمع ورود و خروج داشته باشد.

صانعی در حین بازدید از سالن‌های سینما به صندلی‌های 5 سالن این مجتمع سینمایی اشاره کرد و گفت: با افتخار می‌گویم که تمام صندلی‌های 5 سالن این مجتمع سینمایی ایرانی هستند. کیفیت این صندلی‌ها به گونه‌ای است که فضای صادراتی برای خاورمیانه را ایجاد کرده است همچنین این سالن‌ها مجهز به سیستم نمایش فیلم 3 بعدی هستند.

کیفیت نمایش و پخش «چارسو» مناسب فیلم «محمد رسوال‌الله» است

وی ادامه داد: سیستم نمایش فیلم در این سالن از مجهزترین سیستم‌های دیجیتال تشکیل شده است و یکی از جاهایی که می‌تواند فیلم «محمد رسول‌الله» تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی را نمایش دهد این سالن است اما متاسفانه تا امروز در لیست برنامه‌های مجتمع سینمایی چارسو در ایام جشنواره فیلم فجر نمایش این فیلم ارزشمند گنجانده نشده است.

صانعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تقاضا دارم با توجه به کیفیت سالن و کیفیت نمایش و پخش مجتمع سینمایی چارسو فیلم سینمایی «محمد رسوال‌الله» در این سینما نیز نمایش داده شود ضمن اینکه این آمادگی را داریم تا پس از جشنواره به انواع جشنواره‌های ریز و درشت سینمایی اعم از فیلم کوتاه و مستند خدمات لازم را ارائه دهیم.

این مدیر جوان مجتمع سینمایی «چارسو» در ادامه با اشاره به ظرفیت صندلی‌های 5 سالن این مجتمع گفت: مجتمع سینمایی چارسو دارای 5 سالن است که 2 سالن از این مجموعه 140 صندلی دارد، 2 سالن دیگر ظرفیتی معادل 110 صندلی را دارا است و سالن اصلی این مجموعه نیز دارای 323 صندلی است.

محی‌الدین صانعی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل نام‌گذاری این مجتمع به «چارسو» گفت: به شدت از اینکه نام مال و یا سنتر روی این مجتمع سینمایی قرار بگیرد پرهیز داشتیم و همواره دنبال یک نام اصیل و ایرانی و با محتوا می‌گشتیم. چارسو در لغت به معنی دو راه پرتردد است که اضلاع مختلف یک مکان را به هم وصل می‌کند. از همین رو منطقه جمهوری در چهار سوی تهران قرار گرفته است به همین دلیل اسم این مجتمع را چارسو گذاشتیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات مهم در طراحی این مجتمع این است که به شکل مکعب طراحی شده و از جهت معنایی و مفهوم معماری با نام چارسو هماهنگ است.

مدیر پروژه پردیس سینمایی «چارسو» در پایان صحبت‌های خود به بافت معماری این بنا اشاره کرد و گفت: از جهت معماری بافتی بسیار سبک طراحی کرده‌ایم و از وارد شدن به اشرافی‌گری اجتناب کرده‌ایم. البته بسیاری از متخصصین امر معماری این نوع استفاده را ایراد تلقی می‌کنند و نقطه ضعف ما می‌دانند اما با افتخار می‌گوییم که از سبک بسیار ساده و ایرانی بهره‌مند شده‌ایم.