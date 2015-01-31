«سرجیو ماتارلا» رئیس جمهوری که هرگز نمی خندد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرجیو ماتارلا» قاضی دادگاه قانون اساسی ایتالیا عضو حزب دمکرات مسیحی است. این سیاستمدار 73 ساله امروز با رای اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری این کشور جانشین «جیورجیو ناپولیتانو» شد.

ماتارلا که سالها تجربه قضاوت دارد به عنوان سیاستمداری عبوس و بسیار جدی در رسانه های ایتالیا شناخته می شود. در مراسم رای گیری برای تعیین رئیس جمهوری جدید ایتالیا هزار و 9 نماینده از پارلمان، سنا و هیئت های منطقه ای شرکت داشتند.

در مراسم رای گیری امروز که پس از دو نشست بی نتیجه مشابه، صبح امروز در رم برگزار شد ماتارلا توانست با کسب 665 رای موافق، جانشین ناپولیتانو 89 ساله شود. این در حالی بود که برخی احزاب ایتالیا از جمله حزب «فورزا ایتالیا» متعلق به «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر اسبق، حزب «جنبش پنج ستاره» و نیز «لگا نورد» به انتخاب ماتارلا، رای منفی دادند.

گفته می شود از جمله عواملی که باعث شد رای گیری امروز بر خلاف رای گیری های گذشته به نتیجه برسد پافشاری «متو رنزی» نخست وزیر بر لزوم حفظ وحدت کشور و حمایت وی از شخص ماتارلا بوده است. وی طی اظهاراتی از ماتارلا به عنوان سیاستمداری درستکار یاد و خدمات وی در دوران قدرت گیری مافیا را به نمایندگان یادآوری کرده بود.