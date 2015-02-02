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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

عبدیان:

عمق چاه های آب روستاهای کرمان به ۳۷۰ متر رسیده است

عمق چاه های آب روستاهای کرمان به ۳۷۰ متر رسیده است

کرمان - معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان گفت: عمق چاه های حفر شده در روستاهای کرمان به ۳۷۰ متر رسیده که این یک فاجعه زیست محیطی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، عليرضا عبدیان در خصوص وضعیت آب روستاهای کرمان اظهارداشت: امروزه عمر چاه های آب موجود در استان کرمان به سه سال رسیده است در حالی که در گذشته به ۲۰ سال می رسید و همچنین عمق چاه های جديد كه بايد حفر شوند به ۳۷۰ متر می رسد که این موضوع در نوع خود یک فاجعه است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان گفت : ۵۳۰ روستای زیر ۲۰خانوار هم در طرح های آبرسانی به روستاهای هدف به علت نزدیکی این مناطق به یکدیگراز نعمت آب بهره مند شده اند.

عليرضا عبدیان ادامه داد: در سال  جاری ۱۳۰ روستا در برنامه آبرسانی این شرکت قرار گرفته اند و بر اساس آن پروژه ها تعریف و حدود ۳۰ مناقصه در این خصوص انجام گرفته است و پیمانکاران طبق مقررات انتخاب شده اند.

وی همچنین به پروژه های فاضلاب روستایی اشاره کرد و گفت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه کشور برای سیستم فاضلاب روستایی برنامه هایی را در نظر گرفته بود و بر اساس شاخص هایی پروژه های فاضلاب را تقسیم بندی کرده اند.

وی افزود: دو پروژه فاضلاب روستایی بزرگ در استان کرمان در حال آماده سازی است  که اولین آن به نام هنزا در حال اتمام است و برای پروژه دیگر به نام سیرچ برنامه هایی برای تامین اعتبار آن در نظر گرفته شده است و پنج روستای اولویت دار این بخش در ردیف تخصیص اعتبار و گرفتن وام از صندوق توسعه اسلامی هستند.

عبدیان استفاده از پساب فاضلاب روستایی در بخش های صنعتی را راهی برای تامین اعتبار این پروژه ها دانست و تاکید کرد: البته برای استفاده از پساب که بخش های زیادی خواهان آن هستند می توان با تهيه یک مدل مالی خاص و مشارکت بخش های خصوصی و صنعتی در این زمینه گام های بزرگی برداشت.

معاون طرح  و توسعه شرکت آبفار استان کرمان در پایان به برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمین اشاره کرد و گفت: با این سرعتی که در برداشت آب وجود دارد در آینده ای نزدیک استان کرمان در تامین آب آشامیدنی خود دچار مشکلاتی خواهد شد.

 

کد مطلب 2483533

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