نیکی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سی و سومین جشنواره فیلم فجر و حال و هوای آن گفت: جشنواره فیلم فجر بودنش خوب است چون فیلم های یک سال را نمایش می دهد.

وی ادامه داد: به هرحال در این جشنواره امکانی پیش می آید تا اهالی سینما فیلم های یکدیگر را ببینند و ما می فهمیم که در یک سال گذشته چه اتفاقاتی در این عرصه رخ داده و به نظرم همین مهمترین اتفاق این جشنواره است.

کارگردان فیلم «شیفت شب» که در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، در پایان درباره این فیلم که امروز در کاخ جشنواره به نمایش درمی آید گفت: گفتگو درباره فیلمی که هنوز دیده نشده کمی سخت است اما با این حال خوشحالم که فیلمم به نمایش در می آید و می توانم بازخوردها را نسبت به آن دریافت کنم.

فیلم سینمایی «شیفت شب» با مدیریت فیلمبرداری علیرضا برازنده و با کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیکی کریمی از جمله فیلم هایی است که امروز مخاطبان جشنواره فیلم فجر می توانند ساعت 16:30 به تماشای آن در کاخ جشنواره بنشینند.

در جدیدترین فیلم سینمایی نیکی کریمی در مقام کارگردان، محمدرضا فروتن و لیلا زارع نقش‌های اصلی را به عنوان یک زوج بازی می‌کنند و فیلمنامه آن روایت زنی به نام ناهید است که در خیابان های تهران به دنبال شوهرش می‌گردد تا راز زندگی‌شان را کشف کند.