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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

نیکی کریمی در گفتگو با مهر:

مهمترین اتفاق جشنواره فجر مطلع شدن از یک‌سال فعالیت سینما است

مهمترین اتفاق جشنواره فجر مطلع شدن از یک‌سال فعالیت سینما است

به گفته نیکی کریمی، اینکه در جشنواره فیلم فجر امکانی پیش می‌آید که اهالی سینما متوجه شوند در یک سال گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است و فیلم های یکدیگر را می بینند نقطه قوت این رویداد است.

نیکی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سی و سومین جشنواره فیلم فجر و حال و هوای آن گفت: جشنواره فیلم فجر بودنش خوب است چون فیلم های یک سال را نمایش می دهد.

وی ادامه داد: به هرحال در این جشنواره امکانی پیش می آید تا اهالی سینما فیلم های یکدیگر را ببینند و ما می فهمیم که در یک سال گذشته چه اتفاقاتی در این عرصه رخ داده و به نظرم همین مهمترین اتفاق این جشنواره است. 

کارگردان فیلم «شیفت شب» که در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، در پایان درباره این فیلم که امروز در کاخ جشنواره به نمایش درمی آید گفت: گفتگو درباره فیلمی که هنوز دیده نشده کمی سخت است اما با این حال خوشحالم که فیلمم به نمایش در می آید و می توانم بازخوردها را نسبت به آن دریافت کنم.

فیلم سینمایی «شیفت شب» با مدیریت فیلمبرداری علیرضا برازنده و با کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیکی کریمی از جمله فیلم هایی است که امروز مخاطبان جشنواره فیلم فجر می توانند ساعت 16:30 به تماشای آن در کاخ جشنواره بنشینند.

در جدیدترین فیلم سینمایی نیکی کریمی در مقام کارگردان، محمدرضا فروتن و لیلا زارع نقش‌های اصلی را به عنوان یک زوج بازی می‌کنند و فیلمنامه آن روایت زنی به نام ناهید است که در خیابان های تهران به دنبال شوهرش می‌گردد تا راز زندگی‌شان را کشف کند.

کد مطلب 2488964
عطیه موذن

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