اسامی ۱۰ شهر نامزد پایتخت کتاب و ۲۰ روستای نامزد دوستدار کتاب

مرضیه مرآتنیا دبیر اجرایی طرحهای انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب در کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان داوری مرحله دوم این دو طرح، گفت: در طرح پایتخت کتاب ایران، ۶۳ شهر از ۲۲ استان کشور مشارکت کردند که پس از داوری مقدماتی بر اساس شاخصهای تعیین شده در فراخوان اولیه، ۱۰ شهر به مرحله دوم راه یافتند که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا به این شرح است: اهواز، بوشهر، تبریز، شهرکرد، قم، کاشان، کرمانشاه، گنبد کاووس، نیشابور و یزد.
وی افزود: از بین این ۱۰ شهر، در نهایت ۳ شهر به عنوان نامزدهای نهایی به مرحله پایانی داوری راه مییابند و از بین آنها یک شهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی و از دو شهر دیگر، تقدیر خواهد شد.
دبیر اجرایی طرح روستاهای دوستدار کتاب کشور در این زمینه هم گفت: در طرح روستاهای دوستدار کتاب هم از مجموع ۴۹۳ روستا كه با ارائه طرح و برنامههایشان در این طرح مشارکت کردند، در نهایت ۲۰ روستا به مرحله نهایی داوری راه یافتند که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا (بر اساس نام استانهایشان) به این شرح است:
روستای ناچیت از شهر بوكان و روستای داشخانه و روستای گوگتپه از شهر مهاباد (استان آذربایجان غربی)، روستای فولاد لوقویی از شهر بیلهسوار (استان اردبیل)، روستای پوده از شهر دهاقان (استان اصفهان)، روستای فرخآباد زیبادشت از شهر فردیس (استان البرز)، روستای ابویسان از شهر جغتای (خراسان رضوی)، روستای طبر از شهر جاجرم و روستای قلعهخان از شهر مانه و سملقان (استان خراسان شمالی)، روستای رمین از شهر چابهار (استان سیستان و بلوچستان)، روستای ینگیجه از شهر مریوان (استان كردستان)، روستای رحیمآباد از شهر كرمان و روستای دهكهان از شهر كهنوج (استان كرمان)، روستای نوریاب از شهر پاوه (استان كرمانشاه)، روستای خرماكلا از شهر قائمشهر (استان مازندران)، روستای ضامنجان از شهر اراك و روستای واران از شهر دلیجان (استان مركزی)، روستای رسولآباد سفلی و روستای «شهرك سلگی» از شهر نهاوند (استان همدان) و روستای ابراهیمآباد از شهر اشكذر (استان یزد).
مرآتنیا ادامه داد: از بین این روستاها هم ۱۰ روستا به عنوان روستاهای دوستدار کتاب معرفی خواهند شد. البته پیش از این قرار بود ۵ روستا به عنوان روستاهای برگزیده و ۵ روستا به عنوان روستاهای شایسته تقدیر، معرفی شوند که در جلسهای که دستاندرکاران این طرح با حضور وزیر ارشاد برگزار کردند، آقای جنتی با معرفی همه این ۱۰ روستا به عنوان «برگزیده» موافقت کرد.
به گفته وی، کمترین جمعیت این روستاها ۳۰۰ نفر و بیشترین آنها ۸۰۰۰ نفر است و انتخاب آنها هم بر اساس شاخصهای طرح روستاهای دوستدار کتاب از جمله تعداد اعضا و مساحت کتابخانهها، صورت گرفته است.
دبیر اجرایی طرحهای انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب در کشور همچنین درباره جوایز شهری که به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب میشود و نیز دو شهر دیگر نامزد این عنوان و همچنین ۱۰ روستای دوستدار کتاب گفت: از آنجا که پایتخت کتاب ایران یک عنوان بسیارپرافتخار است، به آن شهر تندیس و لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت. از دو شهر دیگر هم با اهدای لوح تقدیر، قدردانی خواهد شد. در واقع جوایز این بخش، معنوی است نه مادی.
مرآتنیا همچنین گفت: به هر یک از ۱۰ روستای دوستدار کتاب علاوه بر لوح تقدیر، مبلغ ۱۰ میلیون تومان از طرف بانک آینده به حساب دهیاریهای آنها، ۵ میلیون تومان از طرف دفتر امور دهیاریهای وزارت کشور، ۳ میلیون تومان از طرف کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و ۱۰ میلیون تومان کتاب از طرف معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، پرداخت میشود.
وی در مورد اقداماتی که این شهرها و روستاها برای گسترش کتابخوانی بعد از انتخاب به این عناوین انجام خواهند داد، تاکید کرد: در جلسهای که با حضور مدیران ارشاد ۱۰ شهر نامزد عنوان پایتخت کتاب ایران و معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد برگزار شد، مقرر شد شهری که به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب خواهد شد، به همراه مدیران ارشاد ۹ شهر دیگر، کارگروههای اجرایی و فرهنگی را برای اجرای برنامههای اعلام شده و تائید شده، تشکیل دهد. همچنین مکانیسمی مشخص برای اجرای طرحهای ارائه شده در روستاهای دوستدار کتاب در کشور تعبیه شده است.
دبیر اجرایی طرحهای انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب در کشور همچنین گفت: مراسم معرفی پایتخت کتاب ایران و دو شهر دیگر نامزد این عنوان و همچنین ۱۰ روستای دوستدار کتاب در کشور ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه ۲ اسفند با حضور مقامات عالیرتبه لشگری، کشوری و نیز فرهنگی در سالن قلم کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
نظر شما