پرسپولیس سرانجام برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پدیده مشهد و پرسپولیس تهران از ساعت ۱۵ امروز جمعه در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. امید عالیشاه در دقیقه ۷۵ زننده تنها گل پرسپولیس بود. شاگردان درخشان بعد از چند باخت متوالی سرانجام به روند شکست‌های خود پایان دادند تا با ۳ امتیاز از مشهد بازگردند.

پرسپولیس بازی را با ترکیب سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، علیرضا نورمحمدی، بابک حاتمی، محمد نوری(کاپیتان)، احمد نورالهی، هادی نوروزی، امید عالیشاه، فرناندو گابریل(۹۰- مهرداد کفشگری) و مهدی طارمی(۷۷- علی علیپور) شروع کرد و در دقایق اولیه نیز سعی کرد با بازی رو به جلو و میدانداری محمد نوری اجازه ندهد پدیده با حمایت طرفدارانش بر بازی مسلط شود.

بعد از چند حمله نصفه و نیمه از سوی بازیکنان دو تیم، در دقیقه ۱۸ سانتر میلاد غریبی کم مانده بود مستقیما وارد دروازه پدیده شود که مکانی توپ را به کرنر فرستاد. یک دقیقه بعد بابک حاتمی موقعیت خوبی داشت تا پرسپولیس را به گل برساند اما این فرصت نیز از دست رفت.

در دقیقه ۲۸ بازی سانتر بازیکنان پدیده با خروج بدهنگام سوشا مکانی و برخورد وی با بنگر همراه شد که کم مانده بود کار دست پرسپولیس دهد اما این صحنه به خیر گذشت تا دروازه پرسپولیس بسته بماند.

در دقایق باقی مانده نیمه نخست نیز بازی متعادل دو تیم ادامه داشت و اتفاق خاصی روی دروازه‌ها رخ نداد تا این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم شرایط بازی کمی فرق کرد و شاهد ایجاد خطرات بیشتری روی دروازه‌ها بودیم. بهترین موقعیت تیم پرسپولیس در دقیقه ۵۵ ایجاد شد جایی که امید عالیشاه در شلوغی محوطه جریمه حریف با ضربه‌ای زمینی نفس هواداران پدیده را در سینه حبس کرد. این شوت با اختلافی میلیمتری از کنار تیر عمودی دروازه به خارج رفت.

در دقیقه ۵۹ بازی بود که پدیده پاسخ حمله سرخ‌پوشان را داد. این بار روی یک ضربه کرنر، یونس شاکری روی تیر دوم به پرواز در آمد و با ضربه سر دروازه پرسپولیس را تهدید کرد. بعد از این ضربه مکانی و نورمحمدی بر سر اینکه چرا مدافع سرخ‌پوشان یارگیری خوبی نداشته است با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.

ضربه نظرزاده موقعیت دیگری بود که برای پدیده از دست رفت. در دقیقه ۷۲ ضربه سر مهاجم پرسپولیس را مجتبی روشنگر به خوبی برگشت داد. یک دقیقه بعد طارمی با پروازی بلند می‌توانست گلزنی کند اما ضربه سر او وارد دروازه حریف نشد تا پرسپولیس در این دقایق بدشانس باشد.

پرسپولیس مزد حملات خود را در نیمه دوم در دقیقه ۷۵ روی ضربه سر امید عالیشاه گرفت. سانتر هادی نوروزی از راست باعث شد تا امید عالیشاه به خوبی خود را از مسعود نظرزاده جدا کرده و با ضربه سری زیبا دروازه پدیده را باز کند.

بعد از این گل تیم پدیده دست به حملات احساسی زد و مرزبان سرمربی این تیم نیز تغییراتی را ایجاد کرد تا فشار را بیشتر کند. در دقیقه ۸۸ بازی اشتباه مکانی در مهار توپ باعث شد تا توپ در اختیار بازیکنان پدیده قرار گیرد و متعاقب آن تیر دروازه پرسپولیس به لرزه در آید. در دقایق باقی مانده سرخ‌پوشان پایتخت به خوبی از گل خود مراقبت کردند تا این بازی را با برد پشت سر بگذارند.

پرسپولیس با این برد ۲۵ امتیازی شد و با یک پله صعود جای پدیده را موقتا در رده نهم جدول رده‌بندی گرفت.