ایرج هوسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید سعی و همت شد تا به چایکاری کشور توجه و این صنعت از حالت رکود خارج شود، اظهار داشت: برخلاف این امر به تدریج و به ویژه امسال اقدامات لازم از سوی وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از این صنعت صورت نگرفت و تا زمانی هم که چای مورد حمایت دولت نباشد، هیچ اقدامی نمی‌تواند برای تقویت آن موثر واقع شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت چای در سال گذشته، گفت: قیمت افزایش یافته بهای واقعی چای نبود و نرخ این محصول باید هر سال متناسب با نرخ تورم تغییر پیدا کند. نمی‌شود قیمت همه محصولات از جمله گوشت، نان، قند، شکر و غیره گران شود اما بهای چای همان قیمت قبلی باشد.

رئیس اتحادیه چای‌کاران کشور با بیان اینکه کارمزد کارگر در حال حاضر چندین برابر شده است، افزود: قیمت چای به نسبت دستمزد کارگر یک پنجم افزایش یافته است.

هوسمی اضافه کرد: تولید چای برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از باغات رها و به مخروبه‌های جنگلی تبدیل شده‌اند، بنابراین دیگر چیزی به نابودی چای نمانده است، ضمن اینکه احیای باغات رها شده نیاز به هزینه دارد.

وی با بیان اینکه دولت امسال به کشاورزان برای ورود به باغ مساعده نداده است، گفت: تابستان گذشته نیز با خشک‌سالی روبرو بودیم، کشاورزان کسب درآمدی نداشتند و دست‌شان خالی است.

هوسمی با اشاره به اینکه چای تولیدی در داخل کشور بی‌کیفیت نیست، اضافه کرد: کیفیت این چای فوق العاده اما میزان تولید آن کم است، چرا که میزان تولید چای خشک در کشور از حدود ۷۰ هزار تن به نزدیک ۱۰ هزار تن کاهش یافته این میزان تولید پاسخگوی نیاز محلی نیست چه برسد به سراسر کشور.

وی افزود: نیاز کشور به چای بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن است که از این میزان حدود ۱۲۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می‌شود ضمن اینکه مقداری از این این چای به شکل قانونی و باقی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

هوسمی با بیان اینکه قاچاق محصولات کشاورزی به کشاورزان آسیب زیادی وارد کرده است، گفت: ظاهرا دولت قادر نیست جلوی قاچاق را بگیرد.