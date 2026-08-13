سیدمحمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرحهای انتقال آب خراسان شمالی اظهار کرد: مقرر شد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل آبفای کشور، و ۵۰ میلیارد تومان نیز در سفر وزیر نیرو به استان برای پروژه انتقال آب پلنگدره به بجنورد اختصاص یابد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه انتقال آب از قرهمیدان به شهر آشخانه و روستاهای بخش سملقان و مرکزی، پروژه احداث تصفیهخانه آب سد چندیر برای کهنهجلگه و حصارچه و روستاهای بخش شیرینسو، از جمله طرحهای مهم حوزه آب استان هستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تکمیل مجتمع آبرسانی پرسهسو به کل بخش جرگلان و شهر غلامان و راز و همچنین تکمیل مجتمع آبرسانی سد شیریندره به روستاهای بخش مرکزی شهرستان مانه نیز از دیگر پروژههایی است که پیگیری میشود.
وی بیان کرد: پروژه انتقال آب پلنگدره به شهر بجنورد از طرحهای مهم استان است و تأمین اعتبار برای اجرای این پروژه در دستور کار قرار دارد.
پاکمهر گفت: همچنین جذب ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق ماده ۵۶ برای اتمام پروژه فاز دوم احداث تصفیهخانه شهر بجنورد پیگیری میشود.
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