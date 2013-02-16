نوشيدن چاي باعث کاهش بیماریهای قلبی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه امیری افزود: چای سیاه، فلاوونوئیدهای پیچیده بیشتری نسبت به چای سبز دارد و وجود این ترکیب، موجب ایجاد واکنش های ضد التهابی در بدن می شود.

وی بيان داشت: افزودن شیر به چای، موجب از دسترس خارج شدن فلاوونوئیدها و از بین رفتن خواص آنتی اکسیدانی چای می شود.

این کارشناس تغذیه اظهار داشت: افزودن کمی آبلیمو به چای، ph موجود روده کوچک را کاهش داده و باعث جذب کاتچین می شود.

امیری در خصوص خواص کاتچین موجود در شیر، تصریح کرد: کاتچین ها، مولکول های ضد سرطانی هستند که از پیشرفت سلول های سرطانی در بدن، پیشگیری می کنند.

وی با اشاره به خطر ابتلا به سرطان مری در اثر نوشیدن چای داغ، تاکید کرد: برای بهره مندی از خواص چای، از نوشیدن آن به صورت داغ، پرهیز کنيد.

مصرف آدامس های بدون قند موجب کاهش وزن می شود

يک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف آدامس های بدون قند و شیرین کننده های فاقد کالری با کاهش اشتهای فرد، موجب کاهش وزن می شود.

سمانه عزیزی افزود: چاقی نوعی از سوء تغذیه است که به دلیل مصرف بیش از نیاز غذا یا ذخیره بیش از حد چربی نسبت به مصرف انرژی، ایجاد شده و امروزه رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با مشکل شیوع چاقی و بیماریهای متعاقب آن مواجه است، اظهار داشت: در فردي با نمايه توده بدني بسیار بالا، خطر ابتلا به پرفشاري خون، کلسترول خون بالا، دیابت، سنگ كيسه صفرا، نقرس، استئوآرتريت، سرطان های سینه، کولون و صفرا، افزايش مي يابد.

عزیزی تصريح کرد: با تنظیم وعده های غذایی روزانه در شش تا هشت وعده کوچک، دستیابی به وزن ایده آل آسان تر خواهد بود.

این کارشناس ارشد تغذیه ضمن تاکید بر مصرف صبحانه، اظهار داشت: مصرف مواد غذایی حاوی فیبر زیاد در فاصله صبحانه تا ناهار، موجب کاهش اشتهای فرد در وعده ناهار می شود.

وی با توصیه به مصرف روزانه، 25 تا 35 گرم فيبر يادآور شد: جویدن غذاهای غنی از فيبر، بیشتر طول می کشد، کم کالری هستند و اشتهاي فرد را کاهش مي دهند.

کارکنان بیمارستان با نحوه تفکیک زباله های بیمارستانی آشنا شدند

كارشناس بهداشت محيط بيمارستان شهید بهشتی گفت: کارکنان بیمارستان شهيد بهشتي پس از برگزاری کارگاه های درون بخشی، با چگونگی تفکیک زباله ها، آشنا شدند.

نجمه نعمت پور افزود: سطل های زباله آبی با کیسه های مشکی برای زباله های عادی و سطل های زباله زرد با کیسه های زرد برای زباله های عفونی در داخل بخشهای بیمارستان نصب شده است که کارکنان با رعایت این موارد، اقدام به تفکیک زباله ها می کنند.

وی بيان داشت: برای اشیائی مانند سر سوزن ها و وسايل نوك تیز، جعبه های ایمنی و برای کاغذها نیز جعبه های ویژه در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بهداشت محیط با بیان اینکه درب سطل های زباله در ساعات مقرر بسته شده و به مركز موقت نگهداري زباله انتقال داده مي شود، اظهار داشت: در این مرحله نیز زباله هاي عادي و عفوني جدا از هم قرار مي گيرند.

وی تفکیک زباله عفونی از غیر عفونی را اقدام مهمی برای بی خطرسازی پسماندهای مراکز درمانی دانست و تصريح کرد: زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان شهید بهشتی به صورت روزانه پس از تفکیک، به دستگاه امحاء زباله انتقال یافته، در آنجا به پودر زباله تبدیل شده و زباله های غیرعفونی نیز به محلهای امن منتقل می شود.

نعمت پور يادآور شد: با سرکشی هفتگی به بخشهای بیمارستان، نحوه جدا سازی و انتقال زباله های عفونی و غیر عفونی به محل های که از پیش تعین شده مورد بررسی قرار گرفته و روند اجرای کار به مسئولان بیمارستان گزارش داده می شود.

مصرف غذاهاي کلسیم دار ابتلا به سنگ کلیه را کاهش مي دهد

يک پزشک داروساز گفت: استفاده از مواد غذایی غنی از کلسیم نه تنها احتمال سنگ کلیه را افزایش نمی دهد، بلکه از ابتلا به این مشکل نیز جلوگیری می کند.

مهسا عباسی نیا افزود: کاهش کلسیم می تواند به دلیل مشکلات کلیوی، جراحی، خارج کردن معده و استفاده از برخی ترکیبات دارویی باشد که در طولانی مدت باعث کاهش توده استخوانی و سپس استئوپروز يا پوکی استخوان می شود.

وی بيان داشت: کلسیم برای انقباض و انبساط عروقی، عملکرد ماهیچه ای، انتقالات عصبی، سیگنال دهی درون سلول و ترشح هورمونی موردنیاز است.

عباسی افزود: خانم های یائسه، خانم های مبتلا به آمنوره يا توقف خونریزی قاعدگی در سنین باروری، افرادی که عدم تحمل لاکتوز و یا آلرژی به شیر گاو دارند، باید بیش از سایرین به میزان کلسیم دریافتی توجه کنند.

وی با بیان اینکه ویتامین D، جذب کلسیم را افزایش می دهد، اظهار داشت: نور خورشید، عامل مهم تامین ویتامین D در بدن افراد است.

اطلاعات بهداشتی شهرستان دنا ثبت نرم افزاری می شود

كارشناس مسئول بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان دنا گفت: اطلاعات بهداشتی شهرستان دنا ثبت نرم افزاری می شود.

علي انصاري افزود: سامانه ثبت نرم افزاری اطلاعات بهداشت محيط، دارای قابلیت شناسایی آخرین وضعیت مراکز بهداشتی، درمانی، نحوه خدمات رسانی به مراجعه کنندگان و ارزیابی بهداشت اماکن عمومی را دارد.

وی بيان داشت: با راه اندازی اين سامانه، امکان ثبت تمامی بازرسیهای صورت گرفته از اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مکان های اقامتی و بین راهی شهرستان، فراهم می شود.

انصاری با بیان اینکه در این سیستم، تمامی اطلاعات به صورت سیستماتیک و نرم افزاری در دسترس خواهد بود، اظهار داشت: پس از ثبت اطلاعات موجود، سامانه قابلیت تحلیل و ارزیابی وضعیت بهداشتی شهرستان را خواهد داشت.

مچ دست در حالت مستقیم قرار گیرد

يک کارشناس بهداشت حرفه ای گفت: قرار دادن مچ دست در حالت طبیعی و مستقیم در هنگام استفاده از رايانه، خطر ابتلا به بیماریهای اندام فوقانی را کاهش می دهد.

کیامرث حسین زاده افزود: بهترین وضعيت بدني براي كاربر، حالتي است كه ارتفاع آرنج هم سطح با رديف مياني كليدهاي مربوط به صفحه کلید باشد.

وی بيان داشت: اندام فوقانی فرد نیز باید به صورتی باشد که زاویه آرنج 90 درجه بوده، ساعدها موازی با کف اتاق باشد و مچ دست، ساعد و آرنج در راستای موازی قرار گیرند.

حسین زاده افزود: کاربران رایانه باید ارتفاع صندلی را متناسب با شرایط بدنی خود تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه عدم رعایت اصول صحیح قرار گرفتن بدن هنگام کار، در درازمدت مشکلات اسکلتی و عضلانی را به همراه دارد، اظهار داشت: استفاده از صندلی های ارگونومیک که قابلیت تنظیم با بدن فرد را دارد، موجب حفظ سلامت کاربران می شود.

این کارشناس بهداشت حرفه ای يادآور شد: کمر، پاها، مچ دست و ساعد، قسمت هایی از بدن هستند که در هنگام کار با رایانه باید در وضعیت مناسبی قرار گیرند.

سلامت شخصیتی افراد مهمترين ملاک انتخاب همسر

يک کارشناس ارشد مشاوره گفت: توجه به سلامت شخصیتی فرد مقابل، موجب استحکام زندگی آینده شده و مهمترين ملاک انتخاب همسر است.

الهام رحیمی افزود: مسئولیت پذیری و ایمان معنوی زوجین نیز از دیگر شروط داشتن زندگی موفق در آینده است.

وی با بیان اینکه عدم توجه به امر مقدس ازدواج در زمان مقرر، تبعات بدی را به همراه دارد، اظهار داشت: توجه بيش از حد به تحصیلات در سالهای جوانی، موجب بی توجهی به تشکیل خانواده و عدم بهره مندی مناسب از انرژی جوانی می شود.

این کارشناس ارشد مشاوره، رواج روابط آزاد را نیز در تاخیر سن ازدواج موثر دانست و اظهار داشت: این روابط، موجب ایجاد بدبینی های بعدی در زندگی فرد می شود.

رحیمی با اشاره نقش تاثیرگذار رسانه های عمومی در ترویج فرهنگ صحیح ازدواج، تصریح کرد: تکریم این سنت مقدس، مصاحبه با افراد موفق در تشکیل زندگی مشترک و ارائه ملاکهای درست انتخاب همسر، در تمایل جوانان به امر ازدواج، موثر است.

وی افزود: در نظر گرفتن شرایط ویژه برای متاهلین مانند امتیاز پذیرش در مشاغل، سهمیه مسکن و ارائه وام، از دیگر روش های تسهیل در ازدواج است.

کارگاه آموزش مقدماتی فناوری های نوین ارتباطی برگزار شد

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از برگزاری دوره مقدماتی آموزش فناوری های میکروتیک، فایروال، آنتن های نانواستیشن، روترها و سوئیچ های سیسکو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد.

وحید حبیبی گفت: این دوره با هدف آشنایی کارشناسان و رابطین فناوری اطلاعات در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با فناوری های نوین و تنظیم کردن دستگاه های مرتبط با این فناوری ها برگزار شده است.

وی برگزاری این دوره آموزشی را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانست و اظهار داشت: با آموزش این علوم به کارشناسان فناوری اطلاعات، پیش بینی می شود سالانه 100 میلیون ریال در هزینه های دانشگاه، صرفه جویی شود.

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تصریح کرد: با توجه به پراکندگی نقاط زیر مجموعه شبکه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، لزوم آشنایی کارشناسان فناوری اطلاعات با نحوه کار آنتنهای میکروتیک و نانواستیشن ضروری است.

نهادینه کردن سواد بهداشتی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ضروري است

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: نهادینه سازی سواد بهداشتی در میان روستائیان، موجب کاهش هزینه های درمانی می شود.

فضل الله محمد حسینی دارا بودن سواد بهداشتی را در ارائه شرح حال جسمی صحیح به پزشکان موثر دانست و افزود: امور درمانی، در درجه دوم قرار داشته و توجه به این نکته، علاوه بر بهبود ساختارهای سیستم ارجاع، موجب کاهش حجم هزینه های اضافی برای بیماران و سازمان های بیمه گر می شود.

وی در خصوص تجویز نسخه در طرح پزشک خانواده روستایی، اظهار داشت: باید تلاش شود تا جای ممکن از تجویز نسخه های غیر ضروری به مراجعه کنندگان کاسته شود.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، افزود: اختصاص زمان بیشتر تیمهای سلامت طرح پزشک خانواده روستایی به آموزش مردم، موجب پیشرفت قابل توجهی در زمینه سلامت روستائیان خواهد شد.

روش های نگهداری مواد غذایی در سردخانه آموزش داده شد

سرپرست مركز بهداشت شهرستان كهگيلويه گفت: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای با روش های نگهداری مواد غذایی در سردخانه آشنا شدند.

محمدهاشم طاعتی افزود: هدف از اين کار، آشنایی کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی، درمانی شهری و روستایی، به عنوان حافظان امنیت سلامت، با روش های نگهداری مواد غذایی در شرایط مختلف بود.

وی نقش کنترل بهداشت مواد غذایی را در ارتقاء سلامت جامعه بسیار موثر دانست و اظهار داشت: در این کارگاه، راههای نفوذ میکروب به مواد غذایی، عوامل موثر در بهداشت غذا مانند ساختمان و ابزار كار، شرايط نگهداري مواد غذايي در انبار و عوامل آلوده كننده این مواد به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

سرپرست مركز بهداشت شهرستان كهگيلويه، در خصوص بهداشت فردی و کنترل سلامت دست اندرکاران تهیه مواد غذایی، تصریح کرد: لزوم به کارگیری شیوه های مناسب آموزش این افراد، معاینات ادواری، بررسی عدم ابتلا به بیماری های واگیردار، کنترل رعایت نظافت شخصی و شناسایی افراد ناقل بیماری که ظاهر سالمی دارند، ضروری است.

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شهری چرام، آغاز به کار کرد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز به کار اورژانس پیش بیمارستانی شهری چرام خبر داد.

ضیاء رسولی گفت: اورژانس 115 چرام، از ابتدای تاسیس به صورت جاده ای فعالیت می کرد که با تبدیل شدن چرام به شهرستان، از دهه فجر امسال با خدمات بیشتر به صورت پایگاه شهری، کار خود را آغاز کرد.

وی بيان داشت: با ایجاد خط ارتباطی 115 و راه اندازی مرکز پیام اورژانس در پایگاه شهری چرام، هم اکنون سه اپراتور، شش تکنسین فوریتهای پزشکی و یک دستگاه آمبولانس دراین پایگاه، مشغول به فعالیت شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، يادآور شد: ساختمان این پایگاه، متعلق به شبکه بهداشت و درمان چرام است.