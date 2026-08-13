خادمان حرم حضرت معصومه(س) در سوگ امام رضا(ع) به عزاداری پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، دسته عزاداری خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) همزمان با سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، در شهر مقدس قم برگزار شد و خادمان حرم مطهر در این مراسم به مقام والای امام رضا(ع) عرض ارادت کردند.



این مراسم از ساعت ۹ صبح و از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز شد و خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حرکت در مسیر تعیین‌شده، به سمت حرم مطهر بانوی کرامت حرکت کردند.



دسته عزاداری خادمان پس از ورود به حرم مطهر در صحن امام رضا(ع) به سوگواری پرداخت و مداحان اهل بیت(ع) با نوای مرثیه و ذکر مصائب امام هشتم(ع)، فضای این مراسم را آکنده از حزن و اندوه کردند.



حضور خادمان در این آیین، جلوه‌ای از ارادت مجموعه خدمتگزاران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به ساحت اهل بیت(ع) و بزرگداشت مقام امام علی بن موسی الرضا(ع) بود.



این دسته عزاداری از جمله برنامه‌های سنتی خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع) به شمار می‌رود که هر سال با حضور و همراهی مردم متدین قم برگزار می‌شود.



مردم و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) نیز در این آیین، خادمان حرم مطهر را همراهی کردند و با حضور در مسیر حرکت دسته عزاداری و حرم مطهر، در سوگ شهادت امام هشتم(ع) به عزاداری پرداختند.



حرکت دسته عزای خادمان از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، بخشی از برنامه‌های سوگواری شهر قم در سالروز شهادت امام رضا(ع) بود که با محوریت خادمان آستان مقدس برگزار شد.



در پایان این آیین، خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) در صحن امام رضا(ع) به عزاداری و عرض ارادت به ساحت امام علی بن موسی الرضا(ع) پرداختند و این مراسم در فضای معنوی حرم مطهر ادامه یافت.