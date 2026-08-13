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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تبریزی: واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه - تهران ۲ کشته برجا گذاشت

تبریزی: واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه - تهران ۲ کشته برجا گذاشت

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه به تهران خبر داد و گفت: این حادثه دو کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساعت ۶:۳۶ صبح امروز پنجشنبه، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه به تهران، نرسیده به اورین، به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران بیان کرد: در این حادثه چهار نفر دچار آسیب شدند که متأسفانه دو نفر در صحنه حادثه جان باختند.

تبریزی ادامه داد: دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند که یک نفر از آنها حین عملیات احیا به مرکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 6915522

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