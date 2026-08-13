به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) و ۲۸ صفر، ایستگاه راهآهن شاهرود میزبان آیین تکریم و پذیرایی از مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) بود؛ برنامهای که با هدف خدمترسانی به زائران و ایجاد فضای معنوی برای مسافران برگزار شد.
همزمان با ایام پایانی ماه صفر و افزایش تردد زائران رضوی در مسیرهای ریلی، برنامه پذیرایی و تکریم مسافران و زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) با مشارکت مجموعههای مختلف در ایستگاه راهآهن شاهرود برگزار شد.
علیرضا رضائیبرون، مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱)، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه با همکاری و مشارکت حوزه بسیج علیابنابیطالب(ع)، پایگاههای بسیج صاحبالزمان(عج) و صاحبه باغزندان، بسیج، پلیس و خادمیاران رضوی اداره کل راهآهن شمالشرق(۱) برگزار شد.
وی افزود: در جریان این برنامه، بیش از یکهزار پرس غذای گرم میان مسافران و زائران حضرت امام رضا(ع) در ایستگاه راهآهن شاهرود توزیع شد و از زائرانی که در مسیر مشهد مقدس از این ایستگاه عبور میکردند، پذیرایی به عمل آمد.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی در کنار پذیرایی از زائران، گفت: با هدف تکریم زائران، ترویج فرهنگ خدمترسانی و ایجاد فضای معنوی برای مسافران، ویژهبرنامهای متناسب با ایام شهادت امام رضا(ع) نیز در ایستگاه راهآهن شاهرود برگزار شد.
رضائیبرون خاطرنشان کرد: این ویژهبرنامه با اجرای گروه سرود و تواشیح نورالزهرا(س) شاهرود همراه بود و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در کنار پذیرایی از زائران، فضای معنوی ویژهای در ایستگاه راهآهن شاهرود ایجاد کرد که با استقبال مسافران و زائران بارگاه منور رضوی همراه شد.
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