خرید ۳۳ هزار تن برگ سبز چای/ افزایش کیفیت برگ سبز تولیدی

محمد ولی روزبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به اواخر کار نزدیک شده است، اظهارداشت: در حال حاضر برداشت برگ سبز چای از روزانه ۲۸۰۰ تن به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن در روز رسیده و حدود یک تا دو روز آینده چین بهاره به پایان می‌رسد، ضمن اینکه تاکنون حدود ۳۳ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۶۲ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

مشاور وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه برگ سبز تولیدی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: کمیت تولید با افت همراه بود که البته ما این موضوع را پیش‌بینی می‌کردیم، چرا که حدود ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات چای هرس کف‌بر و کمر بر شده بودند و همین موضوع سبب کاهش تولید شد.

روزبهان با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی تولید برگ سبز چای در کشور، افزود: این کاهش کمی در بخش کیفیت جبران شده، همچنین با توجه به اینکه باغات هرس شده و بخشی از آن‌ها طی سال گذشته به دلیل خشک‌سالی آسیب دیده بودند و این روند به تدریج روبه اصلاح است، پیش‌بینی می‌کنیم در تابستان(در چین‌های دوم و سوم) این کاهش ۱۷ درصدی جبران شود و حتی با افزایش تولید نسبت به سال گذشته مواجه باشیم.

رئیس سازمان چای کشور در مورد زمان آغاز چین دوم، اضافه کرد: این موضوع بستگی به شرایط آب و هوایی دارد اما حدودا از ۲۵ خردادماه چین دوم آغاز خواهد شد.