سه پروژه راهبردی پژوهشگاه ملی سرطان در انتظار حمایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان، دکتر رامین صرامی‌فروشانی رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی در نشست با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با تشکر از حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه و قدردانی از حمایت‌های موثر کمیسیون از پژوهشگاه و جهاد دانشگاهی، سه پروژه راهبردی این مجموعه را که نیازمند حمایت ملی است تشریح کرد.

وی نخستین پروژه را تکمیل شبکه ملی سرطان عنوان کرد و گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با همکاری وزارت بهداشت، این مأموریت را در قالب یک همکاری ملی دنبال کند.

صرامی‌فروشانی تأکید کرد: جهاد دانشگاهی قصد رقابت با وزارت بهداشت را ندارد و می‌تواند به‌عنوان بازوی علمی و اجرایی وزارت بهداشت و تحت پروتکل‌های مورد توافق، بخشی از این مأموریت را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته، خواستار احیای مأموریت جهاد دانشگاهی در این زمینه از طریق مجلس شد.

توسعه یک پلتفرم ملی سلامت و پزشکی از راه دور

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان، دومین پروژه راهبردی را ایجاد یک پلتفرم نرم‌افزاری ملی برای سلامت و پزشکی از راه دور عنوان و تصریح کرد: این پلتفرم می‌تواند حوزه‌هایی همچون پزشکی از راه دور، تله‌رادیولوژی، ثبت اطلاعات بیماران، رجیستری ملی سرطان و داده‌های پژوهشی را در یک زیرساخت یکپارچه گردآوری کند.

صرامی‌فروشانی نمونه‌ای از کاربرد این طرح را در مناطق کم‌برخوردار بیان کرد و گفت: می‌توان با استفاده از تله‌مدیسین و هوش مصنوعی، تصویربرداری پزشکی را در منطقه انجام داد و تصاویر برای بررسی و تأیید متخصصان به مراکز تخصصی ارسال کرد.

وی تأکید کرد این پروژه صرفاً یک طرح داخلی پژوهشگاه نیست، بلکه یک مسئولیت ملی در حوزه سلامت است و اجرای آن نیازمند حمایت و تأمین منابع است.

ایجاد زیرساخت‌های ملی برای توسعه درمان‌های نوین

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان، پروژه سوم را ایجاد برج فناوری و زیست بوم درمان‌های نوین عنوان کرد.

به گفته وی، هدف از این طرح ایجاد یک زیرساخت ملی است که فرآیند تحقیق و توسعه تا تولید محصول را در یک مجموعه امکان‌پذیر کند.

صرامی‌فروشانی تأکید کرد: این زیرساخت صرفاً برای رفع نیازهای جهاد دانشگاهی طراحی نشده، بلکه باید به‌عنوان تسهیلاتی ملی در اختیار دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و پژوهشگران قرار گیرد تا از تحقیق آغاز شود و در نهایت به تولید محصول و توسعه درمان‌های نوین منتهی شود.