هرگونه سخن تفرقه انگیز از نگاه شرع اسلام پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچتان اظهار داشت:دشمنان برای رسیدن به اهداف خود، مبادرت به ایجاد جنگ، خونریزی، اسلام هراسی و توهین به ائمه اطهار (ع) می کنند.

وی افزود: مهم ترین استراتژی دشمنان و استکبار جهانی از بین بردن وحدت مسلمانان در جهان اسلام است که در شرایط کنونی، جریان شناسی تفکرهای افراطی و تکفیری در کنار هوشیاری علمای شیعه و سنی که نقش بسزایی در بیداری جامعه دارد، امری ضروری است.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به توهین به شخصیت پیامبر اعظم (ص) توسط دشمنان گفت: این توطئه ای است که استکبار جهانی و غرب درصدد است با توهین به مقدسات و ائمه اطهار (ع)، بحث اسلام هراسی را گسترش دهد.



به گفته دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، یکی از مهمترین راهبردهای دشمنان اسلام، توهین به حضرت محمد (ص) به عنوان محور و اساس وحدت جهان اسلام است.

وی افزود: مدارا با پیروان سایر مذاهب اسلامی و تلاش در جهت همدلی و اخوت منطبق بر سیره ائمه اطهار و بزرگان دین است و امروز دنیا تشنه این نگرش برخاسته از فرهنگ اهل بیت پیامبر مکرم اسلام(ص) است.



آیت الله اراکی با اشاره به نگاه مثبت رهبر فرزانه انقلاب به مقوله وحدت خاطر نشان کرد: رفتار و عملکرد رهبر معظم انقلاب در عمل به سیره اهل بیت (ع) و رعایت وحدت اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر پرهیز از تفرقه در جامعه اسلامی باید برای همگان الگو قرار گیرد.



نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار از تلاش های مجمع تقریب در ایجاد همبستگی بین امت اسلامی تقدیر کرد و اظهار داشت: در راستای بیانات رهبری معظم انقلاب همگان باید به ریسمان وحدت چنگ بزنیم و با هم همدل و همراه باشیم.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: رفتار مبتنی بر وحدت و اخوت در تعامل میان جمهوری اسلامی و سایر بلاد اسلامی بسیار تاثیرگذار است و این نوع رفتار برگرفته از فرهنگ غنی اهل بیت (ع) و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: هر چقدر مسلمانان شیعه و سنی در تعامل با یکدیگر مراعات وحدت و اخوت اسلامی را داشته باشند زمینه برای تفرقه افکنی و شیطنت دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین کمتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح امروز به منظور شرکت در بیست و ششمین همایش علمی مذاهب اسلامی به زاهدان سفر کرده است.

بیست و ششمین همایش علمی- تحقیقی مذاهب اسلامی از امروز تا ۳۰ بهمن در قالب سه کمیسیون کلامی و فقهی با زیرشاخه های مفهوم شناسی تکفیر و جریانهای تکفیری، بررسی جریانهای تکفیری از نگاه قرآن و سنت، متکلمان و مذاهب اسلامی، کمیسیون اجتماعی با زیرشاخه های پیشینه جریانهای تکفیری، ریشه های سیاسی، پیامدها و آثار و راههای برون رفت از جریانهای تکفیری و کمیسیون بانوان در دو بخش زن و سبک زندگی اسلامی و زن و جامعه ادامه دارد.

برای این همایش در کمیسیون کلامی و فقهی ۳۶ مقاله، کمیسیون اجتماعی ۳۷ مقاله و کمیسیون بانوان ۳۲ مقاله به این همایش رسید که در مجموع به ترتیب ۱۶، ۲۵ و ۱۵ مقاله در هر سه کمیسیون پذیرفته شد.

مهمانان امسال این همایش علاوه بر علما و روحانیون تشیع و تسنن سیستان و بلوچستان از استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان، کردستان، هرمزگان، تهران و قم هستند.

این همایش هر ساله در دو نوبت از سوی نمایندگی رهبری معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان در ایام دهه فجر و هفته وحدت به میزبانی استان برگزار می شود.