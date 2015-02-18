راهنمای گردشگران سراسر کشور از آرامگاه فردوسی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این بازدید که با شاهنامه‌خوانی و نقالی همراه بود تعداد۷۰۰ راهنمای گردشگری از سراسر کشور از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی بازدید و از نزدیک با اندیشه، اشعار و زندگی این شاعر آشنا شدند.

این گروه ۷۰۰ نفره در قالب ۲۲ اتوبوس به همراه تعدادی از مسئولان و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی حوزه گردشگری ضمن بازدید از آرامگاه فردوسی حکیم به مقام شامخ این شاعر پارسی‌گوی ادای احترام کردند و در همین راستا بازدید از آرامگاه عطار و آرامگاه خیام را در برنامه خود دارند.

راهنمایان گردشگری سراسر کشور به حرم رضوی مشرف شدند

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری هشتمین گردهمایی انجمن راهنمایان گردشگری سراسر کشور در مشهد گفت: این گردهمایی از ۲۸ بهمن‌ماه در مشهد آغاز و برنامه‌ریزی‌های گوناگونی در زمان حضور راهنمایان گردشگری در مشهد در حال انجام است.

سیدجواد موسوی اظهار داشت: زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای شرکت‌کنندگان در این گردهمایی در نظر گرفته شده و این گروه در بدو ورود به مشهد مقدس به زیارت امام آب آئینه رفتند.

وی افزود: بازدید از مکان‌های تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، آثار و بناهای فرهنگی و نیز اماکن تاریخی و طبیعی در مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در مدت حضور راهنمایان گردشگری از سراسر کشور از ۲۸ بهمن لغایت اول اسفندماه امسال در نظر گرفته شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی افزود: برگزاری این گردهمایی و حضور صد‌ها راهنمای گردشگری از سراسر کشور در این گردهمایی نقش بسیار مهمی در معرفی مشهد و جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های این شهر در حوزه‌های گوناگون اعم از گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی دارد.

وی گفت: این گردهمایی تاکنون هفت بار به میزبانی استان‌های گوناگون برگزار شده که امسال، هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در مشهد برگزار می‌شود.