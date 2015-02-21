زنگ خطر حاشیه نشینی در بیرجند به صدا درآمد/ ۲۵هزار نفر بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، روستاهای اطراف بیرجند در چند سال اخیر به دلیل مهاجرت روستائیان جمعیت حاشیه نشین زیادی را در خود جای داده و حداقل امکانات لازم از نظر آموزشی، خدماتی، رفاهی، بهداشتی را برای آن ها در نظر گرفته است.

سیل مهاجرت از شهرها و روستاهای خراسان جنوبی به بیرجند علاوه بر رشد جمعیت شهری بیرجند که درهیچ یک از آمار نشانی از آن ها دیده نمی شود و از سوی دیگر گرانی زمین در مناطق مسکونی شهر سبب شده که طیف زیادی از مهاجران از شهر بیرجند سرریز و به مناطق حاشیه رانده شده و در روستاهای اطراف شهر سکونت پیدا کنند.

به اذعان کارشناسان روستاهای اطراف بیرجند به دلیل گسترش جمعیت در چند سال اخیر دچار مشکلات حاد پایه‌ای و سنگینی شده اند که اگر امروز مسئولان برای آن چاره‌ای نیندیشند در آینده نه چندان دور کنترل و حل این معضلات از دست مسولان استانی خارج خواهد بود چراکه معضلات در روستای های اطراف بیرجند بدون برنامه ریزی مسئولان درحال رشد است و معضلات اجتماعی در این روستاها دیری نخواهد پایید که تبدیل به معضل امنیتی شود.

هم اکنون روستای حاجی آباد و امیرآباد شهر بیرجند با کمبود زیرساخت های مختلف مواجه هستند و برخی از این روستاها جمعیت آنها به بیش از هشت هزار نفر می رسد که برنامه ای برای الحاق به شهر و یا خروج این روستاها از این بلاتکلیفی نیست و این عامل موجب عدم خدمات رسانی مناسب به مردم این روستاهای به ظاهر شهر شده است.

نیازاست مسئولان خراسان جنوبی بجای واکاوی و علل مهاجرت روستائیان به شهر طرحی برای خروج روستاهای اطراف بیرجند از این بلاتکلیفی ارائه دهند تا با ارائه این طرح بتوانیم با نظارت بیشتری معضلات اجتماعی را در این روستاها مورد ارزیابی و برای حل مشکلات برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

۲۵ هزار جمعیت چهار روستای اطراف بیرجند در برزخ شهر و روستا

بخشدارمرکزی شهرستان بیرجند در گفتگو با مهر، اظهارکرد: هم اکنون در روستاهای اطراف شهر بیرجند چهار روستا وجود دارد که آمار جمعیتی آنها به گونه ای است که می توان آنها را شهر تلقی کرد.

علیرضا جعفری با بیان اینکه هم اکنون امیرآباد شهربیرجندبالغ برهفت هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد، افزود: همچنین حاجی آباد شهر بیرجند دارای هشت هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت است.

وی افزود: هم اکنون در دستگرد شهر بیرجند چهار هزار نفر و چهکند نیز پنج هزار نفر ساکن هستند که براساس برنامه ریزی دولت باید این روستاها شهر تلقی شود.

بخشدارمرکزی شهرستان بیرجند افزود: ما از طریق وزارت کشور پیگیرهستیم که این روستاها از برزخ شهر یا روستا خارج شوند و یک اقدام جدی در خصوص این روستاها انجام شود.

جعفری عنوان کرد: در روستاهای اطراف شهر بیرجند کلیه خدمات زیربنایی از جمله گاز، برق، آب در محدوده های طرح هادی روستایی به مشترکان ارائه شده است و دستگاه های خدمت رسان مشکل خاصی در داخل محدوده طرح هادی روستایی ندارند.

وی گفت: برخی از افراد در خارج از محدوده طرح هادی روستایی اقدام به احداث منازل مسکونی کرده اند که ما نمی توانیم به این افراد خدمات ارائه دهیم مگر اینکه در آینده در قالب طرح هادی روستایی قرار گیرد.

استفاده غیرقانونی روستاهای اطراف بیرجند از خدمات دولت

بخشدارمرکزی شهرستان بیرجند افزود: بخشی از املاک خارج ار محدوده طرح روستایی اگر مشکلی نداشته باشد می تواند در قالب طرح هادی روستایی قرار گیرند.

جعفری با اشاره به اینکه درسال ۹۰ برخی از محدوده های روستاهای اطراف بیرجند که به صورت غیرقانونی احداث شده در قالب طرح هادی روستایی قرار گرفته اند، افزود: وسعت برخی از روستاهای اطراف بیرجند در سال ۹۰ پنج هتکاربوده در که از آن زمان تا کنون به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده و در طرح هادی روستایی قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: الحاق ساخت و سازهای غیرقانونی روستاهای اطراف شهر بیرجند مسلتزم تشکیل کارگروه و اخذ نظرات مدیران دستگاه های اجرایی است.

بخشدارمرکزی شهرستان بیرجند افزود: همه تعرفه های گاز، برق و آب در روستاهای اطراف شهر روستایی محاسبه می شود.

وی یادآورشد: در روستاهای اطراف بیرجند که دولت خدمات زیربنایی به مردم ارائه نمی دهد مردم به صورت غیرقانونی از این خدمات استفاده می کنند.

۲۹۷ انشعاب غیر مجاز آب در اطراف شهر بیرجند طی دو ماه گذشته

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان در دو ماه گذشته از افرادی که انشعاب غیرمجاز آب در روستا های اطراف شهر دارند فراخوان داشته ایم، گفت: در این مدت ۲۹۷ نفر برای معرفی انشعاب غیرمجاز خود به آب و فاضلاب روستایی مراجعه کرده اند.

علی اکبر بسکابادی حاشیه نسینی را یکی از معضلات شهرهای بزرگ از جمله مراکز استان ها دانست و افزود: یکی از روش ها جلوگیری از حاشیه نشینی ندادن ارائه خدمات زیربنایی به مردم است که این اقدام را دولت در چند سال اخیر در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: با این اقدام دولت مردم به به روش ها غیر قانونی استفاده از خدمات زیربنایی روی آورده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی افزود: در دو ماه گذشته در خصوص انشعاب غیرمجاز در روستا های اطراف شهر بیرجند فراخوان داده شده که در این مدت ۲۹۷ نفر مراجعه کرده اند.

بسکبادی تصریح کرد: در حال حاضر در حال رایزنی با فرمانداری هستیم که به این افراد آب را به صورت آزاد واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در حاجی آب بیرجند اقدام به احداث ۱۳۵ واحد و در شوکت آباد اقدام به احداث ۱۴۶ واحد کرده است، گفت: به محض تکمیل این واحدها انشعاب آب را در اختیار ساکنان این واحد ها قرار خواهیم داد.

مسئولان برنامه ای برای الحاق روستای اطراف به بیرجند ندارند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: درحال حاضر هیچ برنامه ای برای ارائه خدمات به افرادی که به صورت غیرمجاز در اطراف شهر بیرجند اقدام به ساخت و ساز کرده اند، نداریم.

علی اصغر آسمانی مقدم ادامه داد: در صورت احداث واحد غیرمجار توسط مردم از سوی مسئولان متولی نسبت به تخریب این واحدها اقدام می شود و مردم در صورت احداث غیرمجاز منتظر تخریب به موقع این واحدها باشند.

درحال حاضر هیچ برنامه ای برای ارائه خدمات به افرادی که به صورت غیرمجاز در اطراف شهر بیرجند اقدام به ساخت و ساز کرده اند، نداریم .وی گفت: طرح هادی روستایی در دولت گذشته طی چند مرحله در روستاهای اطراف شهر بیرجند افزایش یافته است و دراین رابطه دولت جدید هیچ برنامه ای برای قراردادن ساخت و سازهای اطراف شهر در داخل طرح هادی روستایی ندارد و دراین خصوص دولت قانون مداری را دنبال می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان یادآورشد: فعلا مسئولان برنامه ای برای تلقی روستاهای اطراف بیرجند به شهر ندارند.

دهیارروستای حاجی آباد بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: درحال حاضر در داخل محدوده طرح هادی روستایی ساخت و سازغیر مجاز انجام نمی شود و نظارت برساخت وسازهای غیر مجاز در خارج از محدود طرح هادی روستایی مربوط به ما نیست و باید شهرداری بیرجند نظارت کند.

جمعیت ۸۵۰۰ نفری حاجی آباد فضای سبز و دبیرستان ندارند

مهدی دستگردی با بیان اینکه ما به دنبال ارتقای روستای حاجی آباد به شهرهستیم، گفت: الحاق روستای حاجی آباد به شهر بیرجند و یا تلقی این روستا به شهر جداگانه به فرمانداری پیشنهاد شده ولی تاکنون اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین به فرمانداری بیرجند پیشنهاد شده که این روستا با روستای امیرآباد بیرجند با جمعیت هفت هزار و ۵۰۰ الحاق شود و به یک بخش تبدیل شود.

وی افزود: در حال حاضر امیرآباد شهر بیرجند با جمعیت هشت هزارو ۵۰۰ نفر فاقد فضای سبز است که هم اکنون یک پارک در دست احداث در این روستا وجود دارد.

دهیار روستای حاجی آباد بیرجند با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد معابر اصلی روستا حاجی آباد آسفالت شده است، افزود: ۷۰ درصد معابر روستای حاجی آباد جدول کشی شده و ۳۰ درصد از معابر این روستا هیچ اقدامی انجام نشده است.

دستگردی گفت: در سال جاری یک میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های مختلف در روستای حاجی آباد هزینه شده که این اعتبار از محل جمع آوری عوارض از مردم و اعتبارهای دستگاه های اجرایی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در روستا حاجی آباد بیرجند با این جمعیت زیاد هنوز مقطع دبیرستان وجود ندارد و دانش آموزان برای تحصیل به شهر مراجعه می کنند.

دهیار روستای حاجی آباد بیرجند ادامه داد: در این روستا با این جمعیت فراوان تنها دو مسجد فعال است و دو مسجد دیگر در دست احداث است.

روند به روبه رشد ساخت وسازهای غیرمجاز در روستای امیرآباد

دهیاری روستای امیرآباد شهرستان بیرجند نیز در گفتگو با مهر یکی از مشکلات روستای امیرآباد را نبود روستا ساحلی عنوان کرد و گفت: این روستا در حریم رودخانه قرار دارد که خطرات سیل همواره این روستا را تهدید می کند.

علی علی اکبری نبود تلفن ثابت را یکی از مشکلات دیگر روستای امیرآباد بیرجند دانست و گفت: با پیگیری پنج ساله تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم و واگذاری تلفن در این روستا به صورت تلفن بیسیمی است که برای نصب اینترنت نیاز به تلفن ثابت داریم.

وی با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف روستای امیرآباد شهر بیرجند نیز گفت: این ساخت و سازها با روند رو به رشد ادامه دارد که تاکنون برای توقف روند این ساخت و سازهای غیرمجاز جلساتی متعددی با حضور دهیاری در بیرجند گرفته شده است.

دهیار روستای امیرآباد بیرجند با بیان اینکه روستای امیرآباد در سال ۹۰ دارای شش هزار نفر جمعیت بوده است، افزود: در سال جاری جمعیت این روستا هشت هزارو ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

علی اکبری بیان کرد: تاکنون در زمینه یکپارچه سازی روستای امیرآباد و الحاق آن به شهر پیگیری های زیادی شده است.

وی عنوان کرد: درخواست شده که این روستا با جمعیت هشت هزار نفری یا عنوان شهر معرفی شود و یا به عنوان یک شهر مستقل با شهردار مستقل معرفی شود.

دهیار روستای امیرآباد بیرجند در پایان یادآورشد: درخواست ما از میراث فرهنگی این است که نسبت به مرمت باغ امیرآباد و اقدام و زمینه برای بازدید عمومی از این باغ را فراهم کند.