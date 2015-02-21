اختصاص وام 30 میلیونی به 402 هزار مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری مهرآبادی در مراسم افتتاح مسکن مهر در قزوین بابیان اینکه 59 هزار واحد در کل استان قزوین وجود دارد که امروز با افتتاح 10 هزار واحد حدود 42 هزار واحد افتتاح شده است، گفت: قول و قرارهایی با مسوولان استان داریم که تا آذر ماه سال آینده در شهرهای زیر و بالای 25 هزار نفر کل پرونده مسکن مهر در استان قزوین بسته شود.

وی با اعلام اینکه ۱۸ هزار واحد مسکن مهر قزوین برای افتتاح و بهره‌برداری باقی مانده است که مسئولان وعده داده‌اند تا پایان آذر ماه سال آینده کل مسکن مهر استان قزوین در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و پایین ۲۵ هزار نفر افتتاح می‌شود، بیان کرد: با تصویب شورای پول و اعتبار ۱۳ هزار واحد مسکن مهر قزوین برای دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند که با پرداخت این مابه‌التفاوت ساخت و ساز سرعت بیشتری می‌گیرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از مجموعه های‌ مسکن مهر در سال 1394 به بهره‌برداری خواهد رسید و بخش کوچکی از پروژه‌ها که اغلب آن‌ها متعلق به تعاونی‌ها هستند به اوایل سال 1395 موکول خواهند شد.

مهرآبادی با اشاره به اینکه از دیگر پروژه‌هایی که به افتتاح آن به سال 1395 موکول می‌شود پروژه مسکن مهر پردیس است زیرا ساخت این پروژه دیر‌تر از سایر پروژه‌ها آغاز شد، گفت: تمام پروژ‌ه‌هایی که افتتاح می‌شوند دارای آب، برق و گاز هستند و هر زمانی که وزارت نیرو بتواند زیرساخت‌های آب، برق و گازی سایت‌ها را تامین کند پروژه‌ها افتتاح می شوند.

وی در خصوص اختصاص وام ۳۰ میلیون تومانی تا پایان امسال به واحدهای مسکن مهر، افزود: تاکنون ۴۰۲ هزار مسکن مهر در کل کشور را برای دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی در سال 1393 به بانک‌های عامل معرفی ‌کرده‌ام.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، تصریح کرد: در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به افتتاح رسانده‌ایم و در دهه فجر ۲۰۰ هزار واحد افتتاح مسکن مهر را پیش‌بینی کرده بودیم.

مهرآبادی افزود: تا پایان سال هم ۷۸ هزار واحد افتتاح می‌شود که در تلاشیم ۲۰۰ هزار واحد دیگر را افتتاح کنیم که در مجموع در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را افتتاح کرده‌ایم. افتتاح واحدهای مسکونی مسکن مهر در سال آینده از ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود.