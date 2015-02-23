به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هفتمین مراسم اهدای جوایز اسکار برای اولین بار به میزبانی نیل پاتریک هریس، در دالبی تئاتر هالیوود برگزار شد. فرش قرمز این مراسم ساعت ۴ به وقت محلی آغاز شد و مراسم اهدای جوایز نیز از ساعت ۵:۳۰ شروع شد.

از جمله چهره هایی که برای اهدای جوایز روی صحنه حاضر شدند می توان از این افراد نام برد: جنیفر آنیستون، سینا میلر، کریس پرت، جان تراولتا، دیوید اویلوو، کری واشنگتن، زویی سالدانا، اسکارلت جوهانسون، جاش هاچرسون، لوپیتا نیونگ او، کیت بلانشت، متیو مکاناهی و جراد لتو. شماری از نامزدهای امسال چون بندیکت کامبربچ، مریل استریپ، اپرا وینفری، ریس ویترسپون، فلیسیتی جونز و ماریون کوتیار نیز برای اهدای جوایز روی صحنه رفتند.



در پایان این مراسم فیلم «مرد پرنده‌ای» با دریافت اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، «پسربچگی» و «هتل بزرگ بوداپست» را به عنوان رقبای سرسخت خود، پشت سر گذاشت.

فهرست اسامی اعلام شده چنین است:



بهترین فیلم



«تیرانداز آمریکایی»، «مرد پرنده ای»، «پسربچگی»، «هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید»، «سلما»، «تئوری همه چیز» و «ضربه شلاق»



برگزیده: «مرد پرنده‌ای» به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو

بهترین بازیگر زن نقش اصلی



ماریون کوتیار برای «دو روز، یک شب»، فلیسیتی جونز برای «تئوری همه چیز»،‌ جولین مور برای «هنوز آلیس»، رزاموند پایک برای «دختر رفته» و رس ویترسپون برای «وحشی»



برگزیده: جولین مور برای «هنوز آلیس»

بهترین بازیگر مرد نقش اصلی



استیو کارل در «شکارچی روباه»، بردلی کوپر در «تک تیرانداز آمریکایی»، بندیکت کامبربچ برای«بازی تقلید»، مایکل کیتون برای «مرد پرنده ای» و ادی ردمین برای «تئوری همه چیز»



برگزیده: ادی ردمین برای «تئوری همه چیز»

بهترین کارگردانی



آلخاندرو ایناریتو برای «مرد پرنده ای»

ریچارد لینک لتر برای «پسربچگی»

بنت میلر برای «شکارچی روباه»

وس آندرسون برای «هتل بزرگ بوداپست»

مورتن تیلدوم برای «بازی تقلید»



برگزیده: آلخاندرو گونزالس ایناریتو برای «مرد پرنده‌ای»

بهترین فیلمنامه اقتباسی



«تک تیرانداز آمریکایی» نوشته جیسون هال

«بازی تقلید» نوشته گراهام مور

«نقص ذاتی» نوشته پل توماس آندرسون

«تئوری همه چیز» نوشته آنتونی مک کارتن

«ضربه شلاق» نوشته دمین چزل



برگزیده: «بازی تقلید» نوشته گراهام مور



بهترین فیلمنامه غیراقتباسی



«مرد پرنده ای» نوشته الخاندرو ایناریتو، نیکلاس جیاکوپون، آلکساندر دیلناریس و آرماندو بو

«پسربچگی» نوشته ریچارد لینک لتر

«شکارچی روباه» نوشه مکس فرای و دن فوترمن

«هتل بزرگ بوداپست» نوشته وس آندرسون

«خزنده شب» نوشته دن گیلروی



برگزیده: «مرد پرنده‌ای» نوشته الخاندرو ایناریتو، نیکلاس جیاکوپون، آلکساندر دیلناریس و آرماندو بو

بهترین موسیقی فیلم



«هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید»، «بین ستاره ای»، «آقای ترنر» و «تئوری همه چیز»



برگزیده: الکساندر دسپلات برای «هتل بزرگ بوداپست»



بهترین ترانه فیلم



«همه چیز وحشت آور است» در فیلم «فیلم لگو»

«پیروزی» در فیلم «سلما»

«سپاسگزار» در فیلم «ورای نورها»

«من خانم تو نخواهم بود» در فیلم «گلن کمپل»

«ستاره‌های گمشده» در فیلم «دوباره شروع کن»



برگزیده: «پیروزی» در فیلم «سلما»

بهترین فیلم بلند مستند



«شهروند چهار» ساخته لورا پوتراس، ماتیلد بونوفوی و درک ویلودسکی

«یافتن ویوین مایر» ساخته جان مالوف و چارلی سیسکل

«آخرین روزها در ویتنام» ساخته روی کندی و کوین مک آلستر

«نمک زمین» ساخته ویم وندرس و جولیانو ریبرو سالگادو و دیوید روزیر

«ویرونگا» ساخته اورلاندو فون آینسایدل و جونا ناتاسگارا



برگزیده: «شهروند چهار» ساخته لورا پوتراس، ماتیلد بونوفوی و درک ویلودسکی

بهترین تدوین



«تک تیرانداز آمریکایی»، «پسربچگی»، «هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید» و «ضربه شلاق»



برگزیده: تام کراس برای «ضربه شلاق»

بهترین فیلمبرداری



«مرد پرنده‌ای»، «هتل بزرگ بوداپست»، «آیدا» «آقای ترنر» و «شکسته نشده»



برگزیده: امانوئل زوبسکی برای «مرد پرنده‌ای»

بهترین طراحی تولید



«هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید»، «درون ستاره‌ای»، «در جنگل» و «آقای ترنر»



برگزیده: «هتل بزرگ بوداپست»

بهترین فیلم بلند انیمیشن



«قهرمان بزرگ ۶» ساخته دان هال، کریس ویلیامز و روی کانلی

«غول‌های جعبه ای» ساخته آنتونی ساچی، گراهام آنابل و تراویس نایت

«چگونه اژدهای خود را تربیت کنید۲» ساخته دین دبلویس، بونی آرنولد

«ترانه دریا» ساخته تام مور و پل یانگ

«قصه پرنسس کاگویا» ساخته ایسائو تاکاتا و یوشیاکی نیشیمورا



برگزیده: «قهرمان بزرگ ۶» ساخته دان هال، کریس ویلیامز و روی کانلی

بهترین فیلم انیمیشن کوتاه



«تصویر بزرگ‌تر» ساخته دیزی جیکوبز و کریستوفر هس

«سد بند» ساخته رابرت کوندو و دیک تسوتسومی

«جشن» ساخته پارتیک آزبورن و کریستینا رد

«من و ملتون من» ساخته توریل کوو

«یک زندگی منفرد» ساخته جوریس اوپرینس



برگزیده: «جشن» ساخته پارتیک آزبورن و کریستینا رد

بهترین جلوه‌های ویژه



«کاپیتان آمریکا»، «طلوع ستاره میمون‌ها»، «محافظان کهکشان»، «بین ستاره‌ای» و «مردان ایکس: روزهای آینده گذشته»



برگزیده: «بین ستاره‌ای»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل



پاتریشیا آرکت برای «پسربچگی»، لورا درن برای «وحشی»، کایرا نایتلی برای «بازی تقلید»، اما استون برای «مرد پرنده ای» و مریل استریپ برای «در جنگل»



برگزیده: پاتریشیا آرکت برای «پسربچگی»

بهترین تدوین صدا

«تک تیرانداز آمریکایی»، «مرد پرنده‌ای»، «هابیت: نبرد پنج لشکر»، «بین ستاره‌ای» و «شکسته نشده»



برگزیده: آلن رابرت مورای و باب آسمن برای «تک تیرانداز آمریکایی»

بهترین میکس صدا



«تک تیرانداز آمریکایی»، «مرد پرنده‌ای»، «بین ستاره‌ای»، «شکسته نشده» و «ضربه شلاق»



برگزیده: کریگ مان، بن ویلکینز و توماس کورلی برای «ضربه شلاق»

بهترین مستند کوتاه



«خط بحران: کهنه کاران نشر یک» ساخته الن گوزنیرگ کنت و دانا پری

«جوآنا» ساخته آنتا کوپاس

«نفرین ما» ساخته توماس سیلیوینسکیو و ماسیج سلسیکی

«ماشین درو» ساخته گابریل سرا آرگوئلو

«زمین سفید» ساخه جی.کریستین جنس



برگزیده: «خطر بحران: کهنه کاران نشر یک» ساخته الن گوزنیرگ کنت و دانا پری

بهترین فیلم کوتاه



«آیا» ساخته اودد بینون و میهال برزیس

«بوگالو و گراهام» ساخته مایکل بنوکس و رونام بالنی

«لامپ کره ای» ساخته هو وی و ژولین فره

«پروانه» ساخته تلخون حمزوی و استفن آیشن برگر

«تماس تلفنی» ساخته مت کرکبای و جیمز لوکاس



برگزیده: «تماس تلفنی» ساخته مت کرکبای و جیمز لوکاس

بهترین فیلم خارجی زبان



«آیدا» از لهستان، «لویاتان» از روسیه، «نارنگی ها»‌از استونی، «تیمبوکتو» از موریتانی و «قصه‌های وحشی » از آرژانتین



برگزیده: «آیدا» به کارگردانی پاول پاولیکوفسکی از لهستان

بهترین طراحی چهره و آرایش مو



«شکارچی روباه»، «هتل بزرگ بوداپست»، «محافظان کهکشان»



برگزیده: فرانسیس هانن و مارک کولیر برای «هتل بزرگ بوداپست»

بهترین طراحی لباس



«هتل بزرگ بوداپست»، «نقص ذاتی»، «در جنگل»، «شریر» و «آقای ترنر»



برگزیده: میلنا کاننرو برای «هتل بزرگ بوداپست»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل



رابرت دووال برای «قاضی»، ایتن هاوک برای «پسربچگی»، مارک روفالو برای «شکارچی روباه»، ادوارد نورتون برای «مرد پرنده ای» جی.کی.سیمونز برای «ضربه شلاق»



برگزیده: جی. کی. سیمونز برای «ضربه شلاق»