۹۵ درصد موقوفات اردبیل سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل، ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به جایگاه قرآن کریم به عنوان محور وحدت جامعه و منشور الهی، اظهار کرد: هفته وقف فرصتی مغتنم برای بازنگری در رویکردهای سازمانی و تحقق اهداف متعالی این سنت حسنه است. هر روز باید برای ما یادآور مسئولیت سنگین اداره اوقاف در خدمترسانی و حفظ پویایی موقوفات باشد.
وی با تأکید بر لزوم تدوین استراتژی متناسب با ظرفیتهای هر استان، افزود: استان اردبیل به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی منحصربهفرد، میتواند الگویی پیشتاز در توسعه وقف باشد. در این مسیر، سه اولویت اصلی را دنبال میکنیم: نخست، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفافسازی، اجرای امینانه نیات واقفان، و جلوگیری از فرسایش موقوفات؛ دوم، تبدیل موقوفات به احسن و آبادانی آنها؛ و سوم، جهتدهی به این ظرفیت عظیم برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و دینی.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به سیاستهای کلان این اداره کل، بر ضرورت پرهیز از اطلاعرسانی زودهنگام درباره پروژهها تأکید کرد و گفت: اعلام نتایج پس از اتمام کار، از ایجاد شائبه و آسیبهای احتمالی جلوگیری میکند.
حجت الاسلام ستوده در ادامه به رویکرد متوازن در مدیریت موقوفات اشاره و تصریح کرد: توسعه نباید تنها در مرکز استان متمرکز باشد؛ شهرستانهای اردبیل، مشگینشهر، خلخال، نمین و منطقه مغان از ظرفیتهای بالایی برخوردارند که باید به طور عادلانه به آنها پرداخته شود. خوشبختانه در چهار سال اخیر، تثبیت مالکیت ۹۵ درصد از موقوفات و رقبات استان با همکاری ثبت اسناد و دادگستری محقق شده که دستاوردی بیسابقه طی ۱۵ سال گذشته است.
وی همچنین از حل و فصل اختلافات طولانیمدت با دستگاههایی نظیر راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: تعیین تکلیف موقوفهای مانند بن عبدالحمید پس از ۱۳۰ سال، و باتمانقلیچ پس از ۷۰ سال، نشاندهنده عزم جدی برای رفع موانع حقوقی و عمرانی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل، تعامل با دستگاههای فرهنگی، بهداشتی و درمانی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و افزود: ۲۶ موقوفه در حوزه درمان فعال هستند و به زودی شاهد تحول چشمگیری در این بخش خواهیم بود. همچنین در شهرستان کوثر، پروژه بزرگی با نیت بهداشت و درمان در دست اجراست.
حجت الاسلام ستوده در بخش پایانی سخنان خود، به اقدامات عمرانی و سرمایهگذاری در موقوفات اشاره کرد و گفت: بازسازی حسینیههای تاریخی همچون میرزا محسن مجتهد و محله ملا هادی تکمیل شده و مجموعه ریحانه امید که پیشتر مخروبه بود، به مرکزی برای خدماترسانی به مردم تبدیل شده است. همچنین با جذب سرمایهگذار، برخی املاک کوچک به مجموعههای بزرگ خدماتی تبدیل خواهند شد.
وی در پایان با تأکید بر نقش اوقاف در کمک به جامعه، به ویژه در حوزههای مسکن، انرژی، و حمایت از جنگزدگان و نیازمندان، خاطرنشان کرد: اداره اوقاف خود را بخشی از حاکمیت اسلامی میداند و آماده است تا با استفاده از ظرفیت ۱۴۵ موقوفه مرتبط با مسکن و دیگر حوزهها، گامهای مؤثری در رفع مشکلات مردم بردارد.
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