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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

آمار تلفات شبه نظامیان طالبان در ۲۴ ساعت گذشته

آمار تلفات شبه نظامیان طالبان در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت امور داخله افغانستان با انتشار خبرنامه ای از کشته شدن ۳۳ نفر از مخالفان مسلح دولت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت امور داخله افغانستان با انتشار خبرنامه ای از کشته شدن ۳۳ نفر از مخالفان مسلح دولت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

نیروهای امنیتی افغانستان این عملیات ها را در استان های های تخار، قندوز، بدخشان، سرپل، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیا، هرات و فراه راه اندازی کرده بودند.

همچنین در جریان این عملیات ها ۳ نفر دیگر زخمی و ۷ تن دیگر بازداشت شدند.

هدف از این عملیات، پاکسازی بعضی از مناطق کشور از وجود شبه نظامیان طالبان و شورشی های مسلح و تامین امنیت در این مناطق خوانده شده است.

کد مطلب 2504575

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