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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

احمدی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

جزئیات سفر روحانی به قم/سخنرانی در جمع مردم درحرم حضرت معصومه(س)

جزئیات سفر روحانی به قم/سخنرانی در جمع مردم درحرم حضرت معصومه(س)

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهور گفت: در سفری دو روزه، فردا چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم آغاز می شود.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس جهور به استان قم، گفت: چهاردهمین سفر رئیس جمهور در قالب کاروان تدبیر و امید فردا چهارشنبه 6 اسفند ماه به استان قم آغاز می شود.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهور افزود: بعد از استقبال رسمی، رئیس جمهور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و در صحن امام رضا(ع) با مردم دیدار و در جمع آنان سخنرانی خواهد کرد.

وی بازدید از پروژه مربوط به استان را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر برشمرد و گفت: دیدار با فضلا و طلاب حوزه علمیه قم و آیات عظام و مراجع تقلید از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور در این سفر در مدرسه فیضیه حضور خواهد یافت و با جمع کثیری از طلاب دیدار جمعی خواهد داشت.

احمدی با اشاره به دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر استانی به قم گفت: دیدار با برگزیدگان و ایثارگران استان، شرکت در جلسه شورای عالی اداری و نشست خبری با خبرنگاران از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.

 

کد مطلب 2505395

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