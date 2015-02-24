جزئیات سفر روحانی به قم/سخنرانی در جمع مردم درحرم حضرت معصومه(س)

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس جهور به استان قم، گفت: چهاردهمین سفر رئیس جمهور در قالب کاروان تدبیر و امید فردا چهارشنبه 6 اسفند ماه به استان قم آغاز می شود.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهور افزود: بعد از استقبال رسمی، رئیس جمهور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و در صحن امام رضا(ع) با مردم دیدار و در جمع آنان سخنرانی خواهد کرد.

وی بازدید از پروژه مربوط به استان را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر برشمرد و گفت: دیدار با فضلا و طلاب حوزه علمیه قم و آیات عظام و مراجع تقلید از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور در این سفر در مدرسه فیضیه حضور خواهد یافت و با جمع کثیری از طلاب دیدار جمعی خواهد داشت.

احمدی با اشاره به دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر استانی به قم گفت: دیدار با برگزیدگان و ایثارگران استان، شرکت در جلسه شورای عالی اداری و نشست خبری با خبرنگاران از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.