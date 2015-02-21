روحانی به قم می رود /فرهنگ و معیشت مهمترین مطالبه علما از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در چهاردهمین سفر استانی خود ۶ و ۷ اسفندماه به استان قم سفر می کند. سفری كه از آغاز به كار دولت بارها زمزمه انجامش صورت گرفت و بعد زمزمه لغوش، بالاخره نهايی شد.

این سفر درحالی است انتظار می رفت رئیس جمهور پیش از این به استان قم سفر و با علما و روحانیون دیدار داشته باشد، بطوریکه در ضیافت افطاری رئیس جمهور با علماء و روحانیون که در ۴ مردادماه مصادف با بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ آیت الله مقتدائی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از این موضوع گفت: « انتظار ما از رئیس جمهور این است که ارتباطش را با حوزه ها حفظ کند، ایشان باید به قم بیاید و تاکنون شاید هم دیر شده که نیامده است. باید رئیس جمهور حتما با مراجع عظام قم دیدار داشته باشند.»

در همین راستا آیت الله غروی در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از سفر رئیس جمهور به استان قم ، اظهارداشت: نقش علما و بزرگان نسبت به نظام حمایتی است و طبیعتا دولت در این حمایت از جایگاه خاصی برخوردار است.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: رئیس جمهور از ابتدای دولت هنوز به قم سفر نکرده است اما معاونین و وزرای ایشان بارها به این استان سفر و با مراجع و روحانیون دیدار داشتند و در این ملاقات ها، مراجع و روحانیون نقطه نظرات خود را به دولت بیان کرده اند.

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به قم مدت ها پیش باید انجام می شد، گفت: پیش تر رئیس جمهور می خواست به قم سفر کند، اما با توجه به اینکه مجموعه دولت قصد داشتند این سفر در زمان و موقعیت مناسبی صورت بگیرد؛ لذا این مقطع برای سفر انتخاب شد و روحانیت هم پذیرای رئیس جمهور هستند و از این سفر استقبال خواهند کرد.

آیت الله غروی، همچنین با اشاره به مطالبات و دغدغه های مراجع و علما نسبت به عملکرد دولت یازدهم، بیان داشت: طبیعتا مراجع و علما مطالبات شخصی ندارند و دغدغه آنان تنها دغدغه و مشکلات مردم است.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: در این ملاقات ها دغدغه ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بازگو و تاکید خواهد شد و دولت نیز تلاش های خود را در این زمینه تبیین خواهد کرد.

وی مشکلات فرهنگی را از دیگر دغدغه های علما و روحانیون نام برد و گفت: علما نسبت به مسائل فرهنگی و سالم سازی محیط و اجتماع مطالباتی از دولت دارند در این سفر نقطه نظرات خود را به رئیس جمهور بیان خواهند کرد.

بنابراین گزارش تاکنون کاروان تدبیر و امید به استان های، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، ارومیه، خراسان رضوی، گلستان، خراسان جنوبی، بوشهر و اصفهان سفر کرده است.