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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

از ابتدای امسال؛

کشف مواد مخدر در خراسان شمالی ۱۰ درصد افزایش یافت

کشف مواد مخدر در خراسان شمالی ۱۰ درصد افزایش یافت

بجنورد- فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: در دو ماهه نخست سال جاری میزان کشف مواد مخدر در این استان به نسبت مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ علیرضا مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای گذشته پس از وصول گزارشاتی مبنی بر جابجایی مواد مخدر در اوزان بالا از سوی دو قاچاقچی، این موضوع در دستور کار نیروهای مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این زمینه مأموران مبارزه با مواد مخدر استان پس از انجام اقدام اطلاعاتي و طرح ایست و بازرسی در محور ورودي خراسان شمالی، دو متهم قاچاقچی را به همراه يک خودروي پژو ۴۰۵ و يک خودروي پرايد متوقف و دستگير کردند.

سرهنگ مظاهری اضافه کرد: با بازرسی از خودروهای متهمان، مأموران از یک خودرو مقدار ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این زمینه پرونده ای تشکیل شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان این که مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر در استان با شدت و به صورت دائمی ادامه دارد، افزود: در دو ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۹۱ کیلوگرم مواد مخدر سنتی از سوداگران مرگ در خراسان شمالی کشف و ضبط شده است.

سرهنگ مظاهری تصریح کرد: میزان کشف مواد مخدر در استان در دو ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

 

کد مطلب 2759750

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