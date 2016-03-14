کشفیات مواد محترقه در خراسان شمالی ۱۲۸درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری عصر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن سال جدید و ایام تعطیلات نوروزی، نیروی انتظامی خراسان شمالی با شعار «پلیس و مردم، نظم و قانون مداری، نشاط بهاری» برنامه‌های متنوعی را پیش بینی کرده است.

وی گفت: طرح ویژه ترافیکی نیروی انتظامی استان از ۲۵ اسفندماه جاری آغاز و تا ۱۵فروردین ماه ادامه دارد.

سردار مظاهری اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح پنج پاسگاه برون شهری و۱۳پاسگاه بین راهی پیش بینی شده است.

وی گفت: در حوزه انتظامی نیز با تشکیل قرار گاه امام علی (ع)، نیروی انتظامی از ۲۷اسفند تا ۱۵فروردین آماده اجرای طرح نوروزی است.

سردار مظاهری افزود: همچنین برای اجرای طرح نوروزی در خراسان شمالی دو هزار و۱۰۰ نیروی پلیس و۳۰۰ نیروی کمکی به کارگیری می‌شوند.

وی گفت: تامین امنیت مراسمات نوروزی در استان نیز از مهم‌ترین وظایف ناجا است، که اقدامات موثری در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

سردار مظاهری در خصوص جشن چهارشنبه سوری نیز هشدار داد و گفت: با توجه به اینکه تامین امنیت از مهم‌ترین وظایف ناجا است از این جهت با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد جدی خواهد داشت.

سردار مظاهری افزود: در طول برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال خودروهای متخلف تا پایان تعطیلات نوروز توقیف و افراد متخلف دستگیر می‌شوند.

وی از افزایش کشفیات مواد محترقه برای جشن چهارشنبه سوری امسال نسبت به پارسال خبر داد و گفت: امسال ۱۰۸هزار و ۱۹۹مورد مواد محترقه کم خطر و پرخطر کشف شد که این امر نشان دهنده افزایش ۱۲۸درصدی نسبت به پارسال است.

به گفته وی همچنین در این رابطه امسال ۲۷نفر نیز دستگیر شده‌اند

که این تعداد نسبت به پارسال رشد ۱۲درصدی را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در خصوص عملکرد ناجا طی سال جاری توضیحاتی داد و افزود: امسال خوشبختانه جرایم خشن و سرقت مسلحانه‌ای در استان نداشتیم.

وی گفت: در حوزه پلیس آگاهی امسال ۱۵فقره پرونده قتل داشتیم که نسبت به پارسال یک فقره کاهش یافته است.

سردار مظاهری اظهار کرد: بیشتر قتل‌های رخ داده در استان به علت مشکلات خانوادگی است که این امر خود نشان دهنده کاهش آستانه تحمل مردم است.

وی همچنین از کشف ۶۸درصدی سرقت‌ها طی سالجاری در این استان خبر داد و افزود: امسال پنج هزار و۵۵۶ مورد سرقت در استان رخ داده که از این تعداد سه هزار و ۷۴۲مورد کشف شده است.

سردار مظاهری بیکاری، اعتیاد و نادیده گرفتن هشدارهای پلیس را مهم‌ترین دلایل وقوع سرقت در استان عنوان کرد.

به گفته وی در رابطه با سرقت‌های رخ داده در استان نیز دوهزار و ۳۳ نفر دستگیر شده‌اند.

سردار مظاهری افزود: در حوزه جرایم اقتصادی نیز شامل زمین خواری، اختلاس و... ۵۲ نفر دستگیر که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه نیز ۳۵ میلیارد ریال بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز ۴۸۱طرح اجرا شد که در راستای اجرای این طرح‌ها در سالجاری یک تن و ۴۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شده است.

وی افزود: امسال کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به پارسال دو درصد افزایش یافته و در این رابطه نیز یک هزار و ۴۶۷ نفر دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان از کسب رتبه هفتم کشوری ناجا استان در زمینه عملکرد سامانه ۱۱۰خبر داد و گفت: امسال ۱۶۴هزار و۹۹۲ تماس با ۱۸خط فعال سامانه ۱۱۰استان برقرار و از این تعداد ۸۱ هزار و ۱۵۶مورد به عبارتی ۴۹درصد این تماس‌ها عملیاتی شده‌اند.

به گفته وی شش هزار و۸۵۲ تماس برقرار شده با این سامانه در استان نیز ایجاد مزاحمت بوده است.