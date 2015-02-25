شبکه های مجازی مخرب هویت انسانی را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر روح الله مؤمن نسب صبح چهارشنبه در گفتمان دینی آسیب شناسی فضای مجازی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با حضور دانشجویان دانشگاه دولتی بجنورد برگزار شد، با اشاره به تأثیرات مخرب تعاملات در شبکه مجازی بر روی رفتار فردی و خانوادگی و اجتماعی افراد، نسبت به امکان بهره برداری اطلاعاتی از شبکه مجازی هشدار داد.

وی اضافه کرد: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخرب هویت انسان امروزی را هدف قرار داده و انسان ها را به سمت منزوی شدن سوق می دهند.

مؤمن نسب با اشاره به تعدد شبکه های مجازی و تأثیر اطلاعات فضای مجازی در برانگیختن حس کنجکاوی افراد افزود: روند تأثیر پذیری افراد در شبکه های مجازی مبتنی بر فرآیند دو مرحله ای است؛ در مرحله اول تسخیر افکار انجام می‌شود تا فکر افراد در اختیار این شبکه ها قرار گیرد تا جایی که کاربر سؤالی نپرسد و بدون هیچگونه خلاقیتی، به سؤالاتی که به منظور شناسایی شخصیت او واطرافیانش طراحی می‌شود، پاسخ دهد تا به خوبی شناسایی شود و در مرحله دوم، مطابق با سلایق افراد برایشان فضاسازی می‌کنند.

وی اظهار داشت: شبکه های اجتماعی محرب در قالب این ساختار اخبار کذب را طرح می کنند که ناخواسته در ذهن افراد پردازش می‌شود و این موضوع موجب اثرپذیری کاربران از جهت دهی هدفمند در قالب اطلاعات فضای مجازی می‌شود و مهمترین شیوه آن، ایجاد ابهام و تردید در خانواده و اعتقادات و آموزه های کاربران است.

معاون فضای مجازی بسیج کشور، انزوا وگوشه گیری ناشی از خلاء جدایی فرد از اجتماع، خانواده و آشنایان را موجب گرایش آنان به شبکه های به اصطلاح اجتماعی دانست و اضافه کرد: شبکه های اجتماعی با دورکردن کاربران از خانواده و آشنایان، آنها را به غریبه ها نزدیک تر می‌کند.

مؤمن نسب اظهار داشت: این خود دلیلی بر ضد اجتماعی بودن این شبکه ها است که واکنش مسئولان غربی را در پی داشته و به همین دلیل نیز آنها رویکرد ساماندهی اینترنت و تبدیل آن به اینترنت خانواده پسند را در پیش گرفته اند.