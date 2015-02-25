به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم بهترین کتابهای سال ۹۲ برای کودکان و نوجوان معرفی شده و از کتابهای برتر با نشانهای طلایی و نقرهای لاکپشت پرنده تقدیر میشود. همچنین، در بخش نشانهای ویژه لاکپشت پرنده از علیاکبر صادقی، تصویرگر و ناصر ایرانی، نویسنده به عنوان دو چهره تأثیرگذار در ادبیات کودک و نوجوان تقدیر خواهد شد.
در اولین دوره این مراسم (اسفند۹۱) نشان ویژه لاکپشت پرنده به فرشید مثقالی و مرتضی خسرونژاد و در دومین دوره (اسفند۹۲) به ثریا قزلایاغ و پرویزکلانتری اهدا شده بود.
سومین دوره اهدای نشانهای لاکپشت پرنده از ساعت ۵ بعدازظهر روز جمعه ۸ اسفند در فروشگاه شهرکتاب مرکزی (خ شریعتی، بالاتر از مطهری) برگزار میشود.
در این مراسم، بهترین کتابهای کودک و نوجوان سال ۱۳۹۲ معرفی و از پدیدآورندگان کتابهای برتر با نشانهای لاکپشت طلایی و لاکپشت نقرهای تقدیر خواهد شد. علاوهبراین، دوازدهمین فهرست لاکپشت پرنده (کتابهای برگزیدهی زمستان ۱۳۹۲) با حضور نویسندگان و مترجمان و تصویرگرانِ کتابهای برگزیده رونمایی میشود.
اجرای موسیقی توسط گروه آدمک و نمایش عروسکی از دیگر برنامههای این دوره از جشن لاکپشت پرنده است. همچنین، در این جشن گروهی از نوجوانانِ کتابخوان بهعنوان راهنما حضور خواهند داشت تا به خانوادهها و بچهها برای انتخاب کتاب کمک کنند.
لاکپشت پرنده فهرستی از کتابهای ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تهیه میشود. گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از کتابهای کودک و نوجوان منتشر شده در یک فهرست معرفی میکنند.
این فهرست ضمیمه فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر میشود و میتواند راهنمای پدرها و مادرها، معلمها و مربیها و سایر علاقهمندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد تا مناسبتترین کتابهای سال را برای کتابخوانی بچهها و دانشآموزان انتخاب کنند.
در سال اول انتشار این فهرست، کتابها در سه گروه کتابهای عالی، کتابهای خوب و کتابهای راه یافته طبقهبندی و معرفی میشدند. در حال حاضر، کتابها بر مبنای گروه سنی و گروه موضوعی و همچنین، بر حسب رأی داورها با امتیاز شش لاکپشت (کتابهای بسیار عالی)، پنج لاکپشت (کتابهای عالی)، چهار لاکپشت (کتابهای خیلی خوب) و سه لاکپشت (کتابهای خوب) معرفی میشوند. تاکنون، نه فهرست از لاکپشت پرنده منتشر شده است.
مراسم پایان سال جشن کتاب لاکپشت پرنده در سال ۹۳، هشتم اسفندماه سال جاري از ساعت ۱۷ در شهر کتاب مرکزی واقع در خيابان شريعتي، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار میشود.
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