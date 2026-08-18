به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با تسلط اطلاعاتی بر اسکله های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله شناورهای متخلف، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند شناورهای مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان با اشاره به دستگیری ۵ نفر متهم تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از شناورهای توقیفی، ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال را کشف کنند.