پرتماشاگرترین بازی لیگ قهرمانان در اهواز رقم خورد

در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

* در این بازی که از گروه C و در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، شاگردان اهوازی دراگان اسکوچیچ نسبت به حریف خود برتر بودند اما نانگ مهاجم کامرونی این تیم موقعیت‌های خوبی را به راحتی از دست داد.

* «مهدی بدرلو» بازیکن تیم فوتبال فولادخوزستان در دقیقه ۷۹ با دریافت کارت قرمز دوم از زمین اخراج شد تا این تیم بیش از نیمی از وقت دوم مسابقه را با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه دهد.

* طبق اعلام مسئولان بلیط فروشی دیدار تیم های فولاد خوزستان و السد قطر، تعداد ۳۷ هزار و ۸۴۳ قطعه بلیط به تماشاگران بازی فولاد و السد فروخته شد. دیدار تیم های فولاد و السد تا قبل از برگزاری بازی های امشب، پرتماشاگرترین بازی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره است.

* مهدی بدرلو یكی از بازیكنان موثر فولاد در خط میانی در دقیقه ۶۹ با دریافت كارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد تا فولاد ادامه بازی را ۱۰ نفره انجام دهد.

* حدود ۱۰ خبرنگار از کشور قطر برای پوشش خبری بازی فولاد و السد به اهواز آمده اند و مسابقه را برای رسانه های قطر پوشش دادند.

* دراگان اسکوچیچ وقتی بی تفاوتی داور مقابل حرکات خشن بازیکنان السد را مشاهده کرد بارها در طول بازی به او معترض می شد.

* جایگاه خبرنگاران استادیوم الغدیر اهواز پس از مدت ها شاهد راه اندازی اینترنت پرسرعت شده است. وجود اینترنت پرسرعت برای خبرنگاران، یکی از الزاماتی است که ای اف سی برای تیم های میزبان مشخص کرده است.

* هواداران فولاد مثل همیشه سر دادن شعارهایی به زبان های عربی و فارسی از تیم خود حمایت کردند.

* این نخستین تساوی نمایندگان ایران در این فصل لیگ قهرمانان آسیا بود. روز سه‌شنبه ابتدا تیم نفت ایران با نتیجه ۲ بر یک مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داد اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با ۳ گل از سد لخویا قطر گذشت.

* فولاد در این بازی با وجود اینكه به شدت به كسب پیروزی نیاز داشت تنها یك تعویض آن هم در خط دفاع انجام داد تا این امر نشان دهد كه فولاد واقعا با كمبود بازیكن تاثیر گذار روی نیكمكت مواجه است. فولاد خوزستان در این دیدار با تركیب: علیرضا سلیمی، یوسف وکیا، احمد آل نعمه، لئونارد مساریچ، مهرداد جماعتی، مهدی بدرلو، ماتیاس چاگو، محسن مسلمان، اسماعیل شریفات، ساسان انصاری و الویس نونگ (۹۰- بهمن کامل) وارد زمین شد.

* السد قطر نیز در این بازی با تركیب: سعد الشیب، عبدالکریم حسن، لی جونگ سو، علی اسد (۸۰- لوئیز کونسیسائو)، نذیر بلحاج، ابراهیم ماجد، جاسر یحیی، مصعب خضر، خلفان ایراهیم، یوسف احمد (۶۲- ایدینالدو گرافیته) و حسن الهیدوس در مقابل فولاد خوزستان صف آرایی كرد.