به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ضیافت قرآنی «معراج» از زیر مجموعه برنامههای المپیاد فرهنگی دانشجویی «آیه» از برنامههای هفت شهر شایستگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، به همت جهاد دانشگاهی استان یزد و حمایت و همکاری سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان در دو بخش دانشجویان و اعضای جهاد دانشگاهی سراسر کشور برگزار میشود.
این جشنواره در رشتههای حفظ ۵، ۱۰و ۳۰ جزء قرآن و قرائت تحقیق ویژه آقایان و ترجمه و تفسیر موضوعی آیات کلامالله ویژه خانمها و آقایان دانشجو در کلیه مراكز آموزش عالی جهاد دانشگاهی شامل موسسات، دانشگاهها و دانشگاههای علمی كاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی برگزار میشود.
علاقهمندان به شرکت در بخش قرائت (تحقیق) لازم است با مراجعه به سایت مسابقات معراج به نشانی http://www.jdqoran۱۱۴.ir فایل تصویری قرائت خود را در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه در بخش ثبت نام و شركت در مسابقه آپلود نمایند و یا آن فایل را تا ۲۰ اسفندماه به معاونت فرهنگی مراكز دانشگاهی خود تحویل دهند و یا به نشانی jdqoran@gmail.com ارسال کنند.
پس از داوری آثار توسط هیات داوری، نتایج این بخش از مسابقه، نیمه دوم فروردینماه از طریق سایت مسابقات اعلام خواهد شد و از نفرات برتر برای شركت در مسابقات نهایی در یزد دعوت به عمل خواهد آمد. مرحله نهایی مسابقات قرائت به صورت شفاهی و با حضور داوران در نیمه اول اردیبهشتماه ۹۴ در یزد برگزار خواهد شد.
برگزاری مسابقه در بخش تفسیر و ترجمه موضوعی ویژه خواهران و برادران در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳ از طریق سایت مسابقات بصورت آنلاین خواهد بود که منبع مورد ارجاع شرکتکنندگان نیز در همان سایت ارائه شده است. دبیرخانه مسابقات با بررسی نتایج آزمون، نفرات برتر را در نیمه دوم فروردینماه اعلام خواهد نمود. نفرات برتر برای حضور و دریافت جوایز در اختتامیه مسابقات كه در یزد برگزار میشود دعوت خواهند شد.
گفتنی است، مسابقه در بخش ترجمه موضوعی، با محوریت آیات اقتصادی کلامالله مجید برگزار میشود که منابع آزمون در سایت ارائه شده است.
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