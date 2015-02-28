پیشگیری از بروز مشکل کمبود آب شرب در زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری، علیرضا جزقاسمی با اعلام این خبر، به وضعیت کمبود آب شرب این استان اشاره کرد و افزود : مسوولان مربوطه، برای حفظ وضعیت موجود باید اقدامات کوتاه مدت و بلند مدتی را برنامه ریزی و عملیاتی کنند.

وی موجودی آب سد تهم را در زمان حاضر، ۱۴.۵ میلیون مترمکعب عنوان و یادآورشد: با توجه به کاهش ورودی آب به سد تهم، در صورت ادامه روند کنونی آب این سد تا سال ۹۵ تمام می شود و آبی برای برداشت در آن وجود نخواهد داشت.

جزقاسمی احداث بند انحرافی در سهرین و اجرای سه راهکار برای کنترل ورودی و خروجی آب به سد تهم را از راه حلهای برنامه ریزی شده برای جبران محدودیتهای ورودی آب به سد تهم عنوان کرد و افزود: با اجرای این برنامه ها می توان وضعیت موجود را حفظ کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان زنجان حفر چاه جایگزین، زون بندی و کنترل فشار شبکه آب شهر زنجان و تکمیل مخزن چهار شرقی و مخزنهای سه و چهار را از برنامه های کوتاه مدتی اعلام کرد که می تواند مانع بروز مشکل آب برای شهر زنجان شود.

جزقاسمی اصلاح شبکه آب شهر زنجان به ویژه در بافت فرسوده را از دیگر اقداماتی برشمرد که می تواند به تامین آب شهر زنجان کمک کند.

وی با بیان اینکه دیگر شهرهای این استان از جمله ابهر، خرم دره و قیدار هم در تامین آب مشکلاتی دارند، خاطرنشان کرد: زون بندی مدیریت فشار آب همچنین بررسی انتقال آب از سد گلابر برای رفع این مشکلات پیش بینی شده است.