کویت خانواده «جان جهادی» را زیر نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه امنیتی کویت به طور شبانه روزی نزدیکان «محمد اموازی» معروف به «جان جهادی» از اعضای داعش که هویت وی اخیرا توسط رسانه های انگلیسی فاش شده، زیر نظر دارد. روزنامه القبس چاپ کویت با انتشار این خبر به نقل از منابع آگاه نوشت سرویس های امنیتی این کشور تمام تلاش خود را برای نظارت بر تحرکات افراد مرتبط با این تروریست به کار گرفته اند.

هنوز مشخص نیست چند نفر از افراد مرتبط با اموازی در کویت به سر می برند. در همین حال روزنامه «الرای» کویت از حضور «جاسم عبدالکریم» پدر وی در این کشور خبر داد. بر این اساس دستگاه امنیتی کویت به زودی از وی بازجویی به عمل خواهد آورد.

این در حالی است که دولت کویت هنوز به این اخبار واکنشی نشان نداده است. بی بی سی روز پنج شنبه اعلام کرد فردی که در ویدئوهای سربریدن گروگان های غربی توسط داعش دیده می شود، یکی از شهروندان انگلیس است. این فرد که در ویدیوهای مذکور با نقاب دیده می شود از اهالی غرب لندن است.