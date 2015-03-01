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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۵۹

انفجار تروریستی شمال افغانستان

انفجار تروریستی شمال افغانستان

انفجار یک بمب در ولایت شمالی فاریاب افغانستان دست کم دو کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهر گورزیوان واقع در ولایت فاریاب افغانستان امروز یکشنبه شاهد وقوع یک انفجار تروریستی بود. یک مقام محلی با اعلام این مطلب از کشته شدن دست کم دو نفر در این انفجار خبر داد.

بر این اساس با انفجار یک بمب کناره جاده ای در حین عبور خودروی حامل زنان در منطقه گل بیان دو نفر از آنان جان باخته و سه نفر دیگر مجروح شده اند.

ولایت فاریاب طی ماه های اخیر شاهد شدت گرفتن فعالیت های طالبان است. مقامات این ولایت می گویند اخیرا یک گروه 10 نفره از نیروهای امنیتی محلی که برای دولت کار می کنند، به همراه سلاح های خود به شبه نظامیان پیوسته اند. 

کد مطلب 2509422

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